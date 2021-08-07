ДОДО: «Шахтер лишь два месяца с Де Дзерби, но многому научился»

Защитник рассказал о состоянии команды на старте сезона

  • 07.08.2021 11:45
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ДОДО: «Шахтер лишь два месяца с Де Дзерби, но многому научился»
© shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Додо рассказал о ситуации на старте сезона УПЛ и Лиги чемпионов, где команда участвует в квалификации.

– Хватило ли времени на восстановление после игры с «Генком»?
– С приходом Мистера в команду с самого начала сборов мы уделяли очень много внимания физической подготовке. Думаю, коллектив готов. Я говорил с другими ребятами, которые играли с «Генком», и скажу, что все уже восстановились и чувствуют себя хорошо. Считаю, сборы отлично повлияли на наши физические кондиции, мы готовы функционально.

– Насколько тяжело уже с начала сезона проводить по два матча в неделю?
– Конечно, непросто. Прекрасно это понимаем, но должны играть в плей-офф по результатам прошлого сезона. Сейчас главное – побеждать в каждом матче, так как в этом году мы хотим стать намного лучше.

– В интервью Роберто Де Дзерби сказал, что хочет видеть 9 очков у «Шахтера» после субботнего матча. А какие ожидания у тебя?
– Хорошие. Лично я уже встречался с «Александрией» и забивал ей, мне нравится играть с этой командой. Думаю, мы будем подготовленными, ведь нам, несомненно, нужно добыть 9 очков – это наша цель. Для нас каждый поединок – финал: что с «Генком» в Лиге чемпионов, что с «Александрией» в УПЛ должны выступать на одном уровне.

– В текущем сезоне «Шахтер» одержал победу во всех трех матчах, но каждый был непростым. Как считаешь, на сколько процентов от своего максимума сейчас играет команда?
– Мы лишь два месяца с новым тренером, но уже многому смогли научиться. Думаю, нужно еще время, чтобы выйти на более высокий уровень. Считаю, в первых трех поединках команда показала себя достойно, так что с каждым разом будет все лучше.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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