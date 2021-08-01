ФОТО. «Убирайтесь в Мариуполь». Ультрас Динамо обратились к Шахтеру

Сегодня «Динамо» во втором туре УПЛ дома принимает «Верес». Во время матча ультрас киевлян в очередной раз высказали свое мнение по поводу того, что донецкий «Шахтер» проводит свои домашние матчи в Киеве.

Он вывесили один из сорванных ранее рекламных плакатов «Шахтера» и написали на нем «Убирайтесь играть в Мариуполь. Вам тут не рады»:



xSport.ua