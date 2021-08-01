ФОТО. «Убирайтесь в Мариуполь». Ультрас Динамо обратились к Шахтеру

Противостояние фанатов киевлян с донецким клубом продолжается

  • 01.08.2021 20:56
  • 2205 просмотров
  • 20 комментариев
Главные новости
Динамо – Верес – 4:0. LIVE

- Футбол

240
18751
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко покинул сборную Украины

- Футбол

220
58550
Лилль - ПСЖ - 0:0. LIVE

- Футбол

0
612
ФОТО. «Убирайтесь в Мариуполь». Ультрас Динамо обратились к Шахтеру
© Facebook WBC

Сегодня «Динамо» во втором туре УПЛ дома принимает «Верес». Во время матча ультрас киевлян в очередной раз высказали свое мнение по поводу того, что донецкий «Шахтер» проводит свои домашние матчи в Киеве.

Он вывесили один из сорванных ранее рекламных плакатов «Шахтера» и написали на нем «Убирайтесь играть в Мариуполь. Вам тут не рады»:


xSport.ua

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 01.08.2021 21:21
    0
    блевать хочется от этой новости
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.08.2021 21:20
    0
    У нас в Червонограді шахти і багато шахтарів і від фронту далеко, раз легіонери бояться от нехай і побудує там Червоноград Арену і грає там...
    А киян можна зрозуміти, їх вже то кумарить...
    Ссылка
    sandr bak
    online
      sandr bak, 01.08.2021 21:18
    0
    rus, 01.08.2021 20:58
    Просто кучка......! Вас забыли спросить.
    Не волнуйся, у крепостных вроде тебя,действительно,никто никогда ничего не спросит
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 01.08.2021 21:17
    0
    PFCLviv, 01.08.2021 21:10
    Ахметов міг би побудувати копію Донбас Арени у Краматорську і там грати... Бо то виходить якась пародія... Шахтар Київ якийсь!
    А ты готов ему со своих налогов оплатить это строительство? Или с тарифов на электроэнергию? А так и будет, если ему придётся ещё один стадион строить.
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 01.08.2021 21:17
    0
    fedd1979, 01.08.2021 21:05
    Гімнюки, які тут так хвацько підтримують "фанів": нащо ж ви всі так хочете повернення Донбасу, якщо так проти "Шахтаря"?
    Говнюк, такой Донецк, как сейчас, никому не нужен. Он - как гангрена сепарская. Возвращать нужно украинский Донбасс, а не геморрой, от которого даже путлер открещивается.
    Ссылка
    sandr bak
    online
      sandr bak, 01.08.2021 21:17
    +2
    Maxx, 01.08.2021 20:57
    Полные придукри, опять делят страну, на Донбассе уже поделили, теперь давать и в Киеве делить...
    Ага,так это ультрас Динамо поехали на донбас,прикинулись местным люмпеном и начали громко орать "путен введи"
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 01.08.2021 21:16
    -1
    __Funny_Cat__, 01.08.2021 21:00
    Все правильно
    шахтёр в Киеве - инородное тело и ему все вообще будут про это намекать
    Рыжая бестия, да ты сам инородное тело в киеве и тебя уже давно пора познакомить с циперметрином
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 01.08.2021 21:14
    0
    PFCLviv, 01.08.2021 21:10
    Ахметов міг би побудувати копію Донбас Арени у Краматорську і там грати... Бо то виходить якась пародія... Шахтар Київ якийсь!
    Мог конечно. Только легионеры и слышать не хотят ни о Краматорске, ни тем более о Мариуполе. Даже Харьков и Львов им не в нюх.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.08.2021 21:11
    +2
    Aleks04, 01.08.2021 21:09
    Донбасс - уникальный регион. Сами себя поделили на дыныры и лыныры, но виноваты фсе, только не они
    Та вони вже пересварились між собою і там чуть не візовий режим вже!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.08.2021 21:10
    0
    Ахметов міг би побудувати копію Донбас Арени у Краматорську і там грати... Бо то виходить якась пародія... Шахтар Київ якийсь!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 01.08.2021 21:09
    +2
    Maxx, 01.08.2021 20:57
    Полные придукри, опять делят страну, на Донбассе уже поделили, теперь давать и в Киеве делить...
    Донбасс - уникальный регион. Сами себя поделили на дыныры и лыныры, но виноваты фсе, только не они
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 01.08.2021 21:09
    +3
    fedd1979, 01.08.2021 21:05
    Гімнюки, які тут так хвацько підтримують "фанів": нащо ж ви всі так хочете повернення Донбасу, якщо так проти "Шахтаря"?
    Гальмо, Шахтьор не равно Донбасс. Даже больше скажу, в так называемых "днр" и "лнр" уже давно не смотрят УПЛ и знать не желают своего бывшего рыжего кормильца.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.08.2021 21:08
    -2
    Ну шось в цьому є... Нерозумію, чому донецька команда не грає в Маріуполі чи у Краматорську ?!
    Донецьк вже втрачений на століття!
    Ссылка
    Odin
    online
      Odin, 01.08.2021 21:08
    -4
    fedd1979, 01.08.2021 21:05
    Гімнюки, які тут так хвацько підтримують "фанів": нащо ж ви всі так хочете повернення Донбасу, якщо так проти "Шахтаря"?
    Чтоб это ржавое говно поскорей вернулось в своё родное болото и не мазолило мне тут глаза. Разве не очевидно, дурашка?!
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 01.08.2021 21:05
    +3
    Гімнюки, які тут так хвацько підтримують "фанів": нащо ж ви всі так хочете повернення Донбасу, якщо так проти "Шахтаря"?
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 01.08.2021 21:04
    -3
    Почему в Мариуполь? Домой пусть идут.
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 01.08.2021 21:03
    +1
    Кучка пи....которым и луч не понраву, а по поводу где играть шд, пусть сами решают
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.08.2021 21:01
    -5
    Maxx, 01.08.2021 20:57
    Полные придукри, опять делят страну, на Донбассе уже поделили, теперь давать и в Киеве делить...
    При чому тут "дєлйож"? ...дули в гудок, розставили булки перед кацами, а тепер в столиці приютились... Хай пи3дують на дАнбасс !
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 01.08.2021 21:00
    0
    Все правильно
    шахтёр в Киеве - инородное тело и ему все вообще будут про это намекать
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 01.08.2021 20:58
    -6
    Просто кучка......! Вас забыли спросить.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 01.08.2021 21:09
    +3
    fedd1979, 01.08.2021 21:05
    Гімнюки, які тут так хвацько підтримують "фанів": нащо ж ви всі так хочете повернення Донбасу, якщо так проти "Шахтаря"?
    Гальмо, Шахтьор не равно Донбасс. Даже больше скажу, в так называемых "днр" и "лнр" уже давно не смотрят УПЛ и знать не желают своего бывшего рыжего кормильца.
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 01.08.2021 21:05
    +3
    Гімнюки, які тут так хвацько підтримують "фанів": нащо ж ви всі так хочете повернення Донбасу, якщо так проти "Шахтаря"?
    Ссылка
    sandr bak
    online
      sandr bak, 01.08.2021 21:17
    +2
    Maxx, 01.08.2021 20:57
    Полные придукри, опять делят страну, на Донбассе уже поделили, теперь давать и в Киеве делить...
    Ага,так это ультрас Динамо поехали на донбас,прикинулись местным люмпеном и начали громко орать "путен введи"
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.08.2021 21:11
    +2
    Aleks04, 01.08.2021 21:09
    Донбасс - уникальный регион. Сами себя поделили на дыныры и лыныры, но виноваты фсе, только не они
    Та вони вже пересварились між собою і там чуть не візовий режим вже!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 01.08.2021 21:09
    +2
    Maxx, 01.08.2021 20:57
    Полные придукри, опять делят страну, на Донбассе уже поделили, теперь давать и в Киеве делить...
    Донбасс - уникальный регион. Сами себя поделили на дыныры и лыныры, но виноваты фсе, только не они
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 01.08.2021 21:03
    +1
    Кучка пи....которым и луч не понраву, а по поводу где играть шд, пусть сами решают
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
    online
      Сергій Кулиняк, 01.08.2021 21:21
    0
    блевать хочется от этой новости
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.08.2021 21:20
    0
    У нас в Червонограді шахти і багато шахтарів і від фронту далеко, раз легіонери бояться от нехай і побудує там Червоноград Арену і грає там...
    А киян можна зрозуміти, їх вже то кумарить...
    Ссылка
    sandr bak
    online
      sandr bak, 01.08.2021 21:18
    0
    rus, 01.08.2021 20:58
    Просто кучка......! Вас забыли спросить.
    Не волнуйся, у крепостных вроде тебя,действительно,никто никогда ничего не спросит
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 01.08.2021 21:17
    0
    PFCLviv, 01.08.2021 21:10
    Ахметов міг би побудувати копію Донбас Арени у Краматорську і там грати... Бо то виходить якась пародія... Шахтар Київ якийсь!
    А ты готов ему со своих налогов оплатить это строительство? Или с тарифов на электроэнергию? А так и будет, если ему придётся ещё один стадион строить.
    Ссылка
    Ossa8860
    online
      Ossa8860, 01.08.2021 21:17
    0
    fedd1979, 01.08.2021 21:05
    Гімнюки, які тут так хвацько підтримують "фанів": нащо ж ви всі так хочете повернення Донбасу, якщо так проти "Шахтаря"?
    Говнюк, такой Донецк, как сейчас, никому не нужен. Он - как гангрена сепарская. Возвращать нужно украинский Донбасс, а не геморрой, от которого даже путлер открещивается.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 01.08.2021 21:14
    0
    PFCLviv, 01.08.2021 21:10
    Ахметов міг би побудувати копію Донбас Арени у Краматорську і там грати... Бо то виходить якась пародія... Шахтар Київ якийсь!
    Мог конечно. Только легионеры и слышать не хотят ни о Краматорске, ни тем более о Мариуполе. Даже Харьков и Львов им не в нюх.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 01.08.2021 21:10
    0
    Ахметов міг би побудувати копію Донбас Арени у Краматорську і там грати... Бо то виходить якась пародія... Шахтар Київ якийсь!
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 01.08.2021 21:00
    0
    Все правильно
    шахтёр в Киеве - инородное тело и ему все вообще будут про это намекать
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности