ФОТО. «Убирайтесь в Мариуполь». Ультрас Динамо обратились к Шахтеру

Сегодня «Динамо» во втором туре УПЛ дома принимает «Верес». Во время матча ультрас киевлян в очередной раз высказали свое мнение по поводу того, что донецкий «Шахтер» проводит свои домашние матчи в Киеве.
Он вывесили один из сорванных ранее рекламных плакатов «Шахтера» и написали на нем «Убирайтесь играть в Мариуполь. Вам тут не рады»:
xSport.ua
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Источник — Sport.ua
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А киян можна зрозуміти, їх вже то кумарить...
шахтёр в Киеве - инородное тело и ему все вообще будут про это намекать
Донецьк вже втрачений на століття!
шахтёр в Киеве - инородное тело и ему все вообще будут про это намекать
А киян можна зрозуміти, їх вже то кумарить...
шахтёр в Киеве - инородное тело и ему все вообще будут про это намекать
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