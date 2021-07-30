ОФИЦИАЛЬНО. Матч Оболонь – Альянс перенесен

Поединок 2-го тура Первой лиги Украины «Оболонь» – «Альянс» перенесен по обоюдному решению команд, которое согласовано с ПФЛ.

Матч был запланирован на 1 августа в Киеве. Новую дату клубы должны выбрать до 5 августа, иначе это сделает Лига.

Ранее сообщалось о расформировании «Альянса» после поединка 1-го тура чемпионата против харьковского «Металлиста» (0:2), но затем было объявлено, что клуб передадут новым инвесторам.