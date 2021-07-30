ОФИЦИАЛЬНО. Матч Оболонь – Альянс перенесен

Киевская команда пошла навстречу сопернику

  • 30.07.2021 15:57
  • 882 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Оболонь – Альянс перенесен
© ФК Оболонь

Поединок 2-го тура Первой лиги Украины «Оболонь» – «Альянс» перенесен по обоюдному решению команд, которое согласовано с ПФЛ.

Матч был запланирован на 1 августа в Киеве. Новую дату клубы должны выбрать до 5 августа, иначе это сделает Лига.

Ранее сообщалось о расформировании «Альянса» после поединка 1-го тура чемпионата против харьковского «Металлиста» (0:2), но затем было объявлено, что клуб передадут новым инвесторам.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Альянс

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    vivl04
    online
      vivl04, 30.07.2021 17:07
    0
    А что Оболони то? УПЛ уже не скоро будут штурмовать.
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 30.07.2021 16:32
    +2
    Оболони респект! Мужики!
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 30.07.2021 16:32
    +2
    Оболони респект! Мужики!
    Ссылка
    vivl04
    online
      vivl04, 30.07.2021 17:07
    0
    А что Оболони то? УПЛ уже не скоро будут штурмовать.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности