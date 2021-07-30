Клуб будет подарен. Президент Альянса рассказал о новых инвесторах

Новые инвесторы попросили Сергея Демченко ничего лишнего не рассказывать

  • 30.07.2021 00:55
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Клуб будет подарен. Президент Альянса рассказал о новых инвесторах
© ФК Альянс Липовая Долина

Президент «Альянса» Сергей Демченко подтвердил, что клуб из Липовой Долины все-таки остается в Первой лиге:

«Да, «Альянс» продолжит существование с новым инвестором. Скорее всего, что подарим клуб. Новые инвесторы попросили пока ничего лишнего не рассказывать, а сказать, что клуб будет.

Конкретики я вам не скажу, но эти инвесторы вообще не из футбола. Чисто как болельщики. Это новые лица для футбола. Я не слышал, чтобы они занимались футболом.

Да, команда будет играть в Первой лиге. Письмо в ПФЛ о снятии с турнира мы отправляли, но его уже нет. Через неделю-две все станет известно. «Альянсу» пока перенесли матч 2-го тура первой лиги с «Оболонью», который должен был состояться 1 августа».

Не будем выходить на игру, как скот на убой. Заявление президента Альянса

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Источник — Трибуна

(4 голоса)

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Комментарии
    rus
    online
      rus, 30.07.2021 01:52
    0
    Маразм
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 30.07.2021 01:52
    0
    Маразм
    Ссылка
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