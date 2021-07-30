Украинские клубы пропустили 10-й мяч в еврокубках в дополнительное время

Мяч, забитый бразильским легионером КуПСа Ранжелом в ворота «Ворсклы» на 111-й минуте встречи, стал 10-м, пропущенным украинскими клубами в еврокубках в дополнительное время матчей. Семь голов наши команды пропустили в овертайме в Лиге Европы (Кубке УЕФА), по одному - в Кубке чемпионов, Суперкубке УЕФА и Лиге конференций.
К слову, самый поздний мяч был забит украинцам 6 лет назад в третьем квалификационном раунде Лиги Европы тоже «Ворскле» и тоже бразильцем - Виллиамом из словацкой «Жилины» - на 120+1-й минуте. Правда, в отличии от поединка с КуПСом, полтавчане тот матч выиграли - 3:1.
Все мячи, пропущенные украинскими клубами в еврокубках в дополнительное время
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Автор гола
|
Минута
|
Счет
|
06.08.2015
|
ЛЕ
|
КР3
|
Ворскла
|
Жилина (д)
|
ВИЛЛИАМ
|
120+1'
|
3:1
|
19.03.2015
|
ЛЕ
|
1/8
|
Днепр
|
Аякс (г)
|
Майк ВАН ДЕР ХОРН
|
119'
|
1:2
|
27.08.2009
|
ЛЕ
|
КР4
|
Металлург Д
|
Аустрия (г)
|
Эмин СУЛИМАНИ
|
115'
|
2:3
|
28.08.2009
|
СК
|
|
Шахтер
|
Барселона (н)
|
ПЕДРО
|
115'
|
0:1
|
24.09.2020
|
ЛЕ
|
КР3
|
Колос
|
Риека (г)
|
Франко АНДРИЯШЕВИЧ
|
115'
|
0:2
|
17.03.1976
|
КЧ
|
1/4
|
Динамо
|
Сент-Этьен (г)
|
Доминик РОШТО
|
113'
|
0:3
|
29.07.2021
|
ЛК
|
КР2
|
Ворскла
|
КуПС
|
РАНЖЕЛ
|
111'
|
2:3
|
23.02.2017
|
ЛЕ
|
1/16
|
Шахтер
|
Сельта (д)
|
Густаво КАБРАЛЬ
|
108'
|
0:2
|
15.07.2007
|
КУ
|
1/8
|
Шахтер
|
Севилья (д)
|
Эрнесто ЧЕВАНТОН
|
105+1'
|
2:3
|
24.09.2020
|
ЛЕ
|
КР3
|
Колос
|
Риека (г)
|
ЖОАУ ЭСКОВАЛ
|
102'
|
0:2
КЧ - Кубок чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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