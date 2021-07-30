Украинские клубы пропустили 10-й мяч в еврокубках в дополнительное время

Мяч, забитый бразильским легионером КуПСа Ранжелом в ворота «Ворсклы» на 111-й минуте встречи, стал 10-м, пропущенным украинскими клубами в еврокубках в дополнительное время матчей. Семь голов наши команды пропустили в овертайме в Лиге Европы (Кубке УЕФА), по одному - в Кубке чемпионов, Суперкубке УЕФА и Лиге конференций.

К слову, самый поздний мяч был забит украинцам 6 лет назад в третьем квалификационном раунде Лиги Европы тоже «Ворскле» и тоже бразильцем - Виллиамом из словацкой «Жилины» - на 120+1-й минуте. Правда, в отличии от поединка с КуПСом, полтавчане тот матч выиграли - 3:1.

Все мячи, пропущенные украинскими клубами в еврокубках в дополнительное время

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Автор гола Минута Счет 06.08.2015 ЛЕ КР3 Ворскла Жилина (д) ВИЛЛИАМ 120+1' 3:1 19.03.2015 ЛЕ 1/8 Днепр Аякс (г) Майк ВАН ДЕР ХОРН 119' 1:2 27.08.2009 ЛЕ КР4 Металлург Д Аустрия (г) Эмин СУЛИМАНИ 115' 2:3 28.08.2009 СК Шахтер Барселона (н) ПЕДРО 115' 0:1 24.09.2020 ЛЕ КР3 Колос Риека (г) Франко АНДРИЯШЕВИЧ 115' 0:2 17.03.1976 КЧ 1/4 Динамо Сент-Этьен (г) Доминик РОШТО 113' 0:3 29.07.2021 ЛК КР2 Ворскла КуПС РАНЖЕЛ 111' 2:3 23.02.2017 ЛЕ 1/16 Шахтер Сельта (д) Густаво КАБРАЛЬ 108' 0:2 15.07.2007 КУ 1/8 Шахтер Севилья (д) Эрнесто ЧЕВАНТОН 105+1' 2:3 24.09.2020 ЛЕ КР3 Колос Риека (г) ЖОАУ ЭСКОВАЛ 102' 0:2

КЧ - Кубок чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.