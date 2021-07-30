Украинские клубы пропустили 10-й мяч в еврокубках в дополнительное время

Бразилец Ранжел поразил ворота «Ворсклы» на 111-й минуте матча

  • 30.07.2021 14:33
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Украинские клубы пропустили 10-й мяч в еврокубках в дополнительное время
© Фото Кирилла Дымова

Мяч, забитый бразильским легионером КуПСа Ранжелом в ворота «Ворсклы» на 111-й минуте встречи, стал 10-м, пропущенным украинскими клубами в еврокубках в дополнительное время матчей. Семь голов наши команды пропустили в овертайме в Лиге Европы (Кубке УЕФА), по одному - в Кубке чемпионов, Суперкубке УЕФА и Лиге конференций.

К слову, самый поздний мяч был забит украинцам 6 лет назад в третьем квалификационном раунде Лиги Европы тоже «Ворскле» и тоже бразильцем - Виллиамом из словацкой «Жилины» - на 120+1-й минуте. Правда, в отличии от поединка с КуПСом, полтавчане тот матч выиграли - 3:1.

Все мячи, пропущенные украинскими клубами в еврокубках в дополнительное время

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Автор гола

Минута

Счет

06.08.2015

ЛЕ

КР3

Ворскла

Жилина (д)

ВИЛЛИАМ

120+1'

3:1

19.03.2015

ЛЕ

1/8

Днепр

Аякс (г)

Майк ВАН ДЕР ХОРН

119'

1:2

27.08.2009

ЛЕ

КР4

Металлург Д

Аустрия (г)

Эмин СУЛИМАНИ

115'

2:3

28.08.2009

СК

 

Шахтер

Барселона (н)

ПЕДРО

115'

0:1

24.09.2020

ЛЕ

КР3

Колос

Риека (г)

Франко АНДРИЯШЕВИЧ

115'

0:2

17.03.1976

КЧ

1/4

Динамо

Сент-Этьен (г)

Доминик РОШТО

113'

0:3

29.07.2021

ЛК

КР2

Ворскла

КуПС

РАНЖЕЛ

111'

2:3

23.02.2017

ЛЕ

1/16

Шахтер

Сельта (д)

Густаво КАБРАЛЬ

108'

0:2

15.07.2007

КУ

1/8

Шахтер

Севилья (д)

Эрнесто ЧЕВАНТОН

105+1'

2:3

24.09.2020

ЛЕ

КР3

Колос

Риека (г)

ЖОАУ ЭСКОВАЛ

102'

0:2

КЧ - Кубок чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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