Вадим МИЛЬКО: «С Шахтером из Караганды будет непросто»

Хавбек «Колоса» – о сопернике в Лиге конференций

  • 30.07.2021 13:00
  • 478 просмотров
  • 2 комментария
Вадим МИЛЬКО: «С Шахтером из Караганды будет непросто»
© Footboom. Вадим Милько

Полузащитник «Колоса» Вадим Милько прокомментировал будущую встречу в 3 квалификационном раунде Лиги конференций против «Шахтера» из Караганды.

«Мы немного смотрели, вкратце, второй матч. Думаю, будем их разбирать целенаправленно уже после матча с «Металлистом-1925». Немного посмотрели, хорошая боевая команда, прошли хорошего соперника – «Стяуа». Думаю, будет непросто.

Естественно, все ждут этих игр. Но у нас следующая игра – самая важная. Задача-минимум – хорошо сыграть с «Металлистом-1925» и добыть очки. А там уже будем двигаться от игры к игре», - сказал Милько.

Матчи между «Колосом» и «Шахтером» состоятся 5-12 августа. Первый поединок команда Руслана Костышина проведет в Коваливке.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Александр Федько
      Александр Федько, 30.07.2021 13:33
    -1
    Интересно кто должен был попасться, что б он сказал: "С этим соперником будет просто"
    Ссылка
    Павел СН
      Павел СН, 30.07.2021 13:31
    -1
    треба робити запас мяч!в перед ви!здом до Казахстану мин в два мяч!
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности