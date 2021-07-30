Вадим МИЛЬКО: «С Шахтером из Караганды будет непросто»

Полузащитник «Колоса» Вадим Милько прокомментировал будущую встречу в 3 квалификационном раунде Лиги конференций против «Шахтера» из Караганды.
«Мы немного смотрели, вкратце, второй матч. Думаю, будем их разбирать целенаправленно уже после матча с «Металлистом-1925». Немного посмотрели, хорошая боевая команда, прошли хорошего соперника – «Стяуа». Думаю, будет непросто.
Естественно, все ждут этих игр. Но у нас следующая игра – самая важная. Задача-минимум – хорошо сыграть с «Металлистом-1925» и добыть очки. А там уже будем двигаться от игры к игре», - сказал Милько.
Матчи между «Колосом» и «Шахтером» состоятся 5-12 августа. Первый поединок команда Руслана Костышина проведет в Коваливке.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.