Вадим МИЛЬКО: «С Шахтером из Караганды будет непросто»

Полузащитник «Колоса» Вадим Милько прокомментировал будущую встречу в 3 квалификационном раунде Лиги конференций против «Шахтера» из Караганды.

«Мы немного смотрели, вкратце, второй матч. Думаю, будем их разбирать целенаправленно уже после матча с «Металлистом-1925». Немного посмотрели, хорошая боевая команда, прошли хорошего соперника – «Стяуа». Думаю, будет непросто.

Естественно, все ждут этих игр. Но у нас следующая игра – самая важная. Задача-минимум – хорошо сыграть с «Металлистом-1925» и добыть очки. А там уже будем двигаться от игры к игре», - сказал Милько.

Матчи между «Колосом» и «Шахтером» состоятся 5-12 августа. Первый поединок команда Руслана Костышина проведет в Коваливке.