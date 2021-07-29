Олег САЛЕНКО: «У Ворсклы очевидные кадровые проблемы»

Экс-форвард «Динамо» Киев Олег Саленко поделился ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги конференций «Ворскла – КуПС (первый матч – 2:2):

— Первый матч, в Финляндии, «Ворскла» отыграла вполне нормально. Поединок получился тяжелым, но результат удалось добыть хороший. К сожалению, очевидны кадровые проблемы полтавчан, которым непросто было сформировать состав под Лигу конференций.

— «Ворскла» на старте сезона отлично смотрится в атаке, но что творится в обороне команды Юрия Максимова?

— Да, четыре мяча пропустить в двух матчах — многовато. Однако у полтавчан эта проблема с прошлого сезона. Некоторые защитники «Ворсклы» всегда проваливаются. Максимову нужно с ними жестче разговаривать или лучше их менять. Нужно смотреть на личностные качества этих игроков обороны. Эти ребята могут позволить себе махнуть мимо мяча в самые ответственные моменты самых важных матчей… На таком уровне нельзя так откровенно ошибаться. Поэтому Юрию Максимову перед встречей с КуПСом придется лично беседовать с каждым защитником.

— Как «Ворскле» построить игру в домашней встрече с КуПСом, учитывая тот факт, что правило выездного гола больше не действует?

— Полтавчанам все равно нужно забивать, необходимо выигрывать этот матч. «Ворскле» необходимо продемонстрировать футбол, который она навязала финнам в первом тайме и в начале второй половины выездного поединка. Подопечным Максимова нужно забить и играть подальше от своей штрафной, то есть, сделать выводы после двух первых матчей сезона — против КуПСа и «Днепра-1». Понятно, что за короткий период, всего одну неделю, сложно что-то качественно изменить, но важно попробовать это сделать.

— Возможный счет ответного поединка «Ворскла» — КуПС не рискнете назвать?

— Мне кажется, что «Ворскла» начинает постепенно отходить от потрясений на старте, и я очень надеюсь на домашний успех полтавчан. Счет 1:0 в пользу команды Юрия Максимова вполне реален.

Матч «Ворскла» - КуПС состоится сегодня, 29 июля. Начало – в 19:00 по Киеву.