Тренер Альянса: «Не имеем права осуждать руководство»

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко прокомментировал новость о снятии команды с чемпионата Первой лиги.

«Благодарен тому, что я работал в футбольном клубе ««Альянс». Те условия, которые мы обговаривали изначально с президентом о квалификации команды и движении вверх мы все выполняли. Любой сказке приходит конец.

Никакой обиды, только с благодарностью буду вспоминать этот период времени. Люди делали очень сильные вливания в команду, поэтому мы не имеем права их осуждать.

Сегодня будет прощальная фотосессия», - сказал Ярошенко.

Напомним, президент клуба Сергей Демченко подтвердил, что клуб намерен сняться с чемпионата.