Тренер Альянса: «Не имеем права осуждать руководство»

Юрий Ярошенко высказался о расформировании футбольного клуба

  • 29.07.2021 10:38
  • 1066 просмотров
  • 5 комментариев
Тренер Альянса: «Не имеем права осуждать руководство»
© ФК Альянс

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко прокомментировал новость о снятии команды с чемпионата Первой лиги.

«Благодарен тому, что я работал в футбольном клубе ««Альянс». Те условия, которые мы обговаривали изначально с президентом о квалификации команды и движении вверх мы все выполняли. Любой сказке приходит конец.

Никакой обиды, только с благодарностью буду вспоминать этот период времени. Люди делали очень сильные вливания в команду, поэтому мы не имеем права их осуждать.

Сегодня будет прощальная фотосессия», - сказал Ярошенко.

Напомним, президент клуба Сергей Демченко подтвердил, что клуб намерен сняться с чемпионата.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    cucumber
    online
      cucumber, 29.07.2021 11:16
    0
    potemkin78, 29.07.2021 11:06
    если ЗП выплатит то какие проблемы, окно переходов то вроде ещё не закрылось
    В контрактах так и прописано?
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 29.07.2021 11:06
    0
    Саша Яковенко, 29.07.2021 11:01
    а у футболистов тоже не будет претензий к Демченко?
    если ЗП выплатит то какие проблемы, окно переходов то вроде ещё не закрылось
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 29.07.2021 11:01
    0
    а у футболистов тоже не будет претензий к Демченко?
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 29.07.2021 10:42
    -6
    Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!! Металлист!!!
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 29.07.2021 10:42
    -5
    что то мало новостей про Альянс.. как там Сергей Демченко хорошо покушал? Кто-нибудь его сегодня еще уговаривал не сниматься? Как его эмоциональное состояние? К психотерапевту не обращался? Сережа, не уходи! Пердив страдает без тебя!
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 29.07.2021 11:16
    0
    potemkin78, 29.07.2021 11:06
    если ЗП выплатит то какие проблемы, окно переходов то вроде ещё не закрылось
    В контрактах так и прописано?
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 29.07.2021 11:06
    0
    Саша Яковенко, 29.07.2021 11:01
    а у футболистов тоже не будет претензий к Демченко?
    если ЗП выплатит то какие проблемы, окно переходов то вроде ещё не закрылось
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 29.07.2021 11:01
    0
    а у футболистов тоже не будет претензий к Демченко?
    Ссылка
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