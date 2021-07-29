Тренер Альянса: «Не имеем права осуждать руководство»

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко прокомментировал новость о снятии команды с чемпионата Первой лиги.
«Благодарен тому, что я работал в футбольном клубе ««Альянс». Те условия, которые мы обговаривали изначально с президентом о квалификации команды и движении вверх мы все выполняли. Любой сказке приходит конец.
Никакой обиды, только с благодарностью буду вспоминать этот период времени. Люди делали очень сильные вливания в команду, поэтому мы не имеем права их осуждать.
Сегодня будет прощальная фотосессия», - сказал Ярошенко.
Напомним, президент клуба Сергей Демченко подтвердил, что клуб намерен сняться с чемпионата.
Источник — Футбол 1/2/3
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