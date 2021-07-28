Президент Альянса: «Закрываем все проекты и полностью уходим из футбола»

Президент футбольного клуба «Альянс» Сергей Демченко прокомментировал решение снять команду с чемпионата Первой лиги и расформировать футбольный клуб после поражения от «Металлиста» (0:2) в первом туре соревнований.

«Не могу сказать, что это эмоциональное решение. Мы два дня думали и вчера в итоге пришли к выводу, что клуб снимется с чемпионата. Конечно, на душе тяжело и, возможно, эмоции еще не улеглись.

Но, конечно, причина не только в том, что случилось в матче с «Металлистом». Это был апогей происходящего. Рефери получил высокую оценку. Они со своей стороны посмотрели — и не видят проблем. А кто посмотрит в нашу сторону? Когда говорят: «кто вы такие, чтобы возмущаться», это тоже обидно. Ведь был целый комплекс ошибок и в прошлом чемпионате, и в нашу пользу тоже, не буду скрывать. Но система, в которой живет наш футбол, бесперспективная. Поэтому мы не видим смысла его развивать и вкладывать деньги. Одной рукой мы что-то развиваем, второй — убиваем. Поэтому хочется, чтобы футбольные власти об этом тоже задумывались. Ведь такое происходит не только в чемпионате Первой лиги, но и в областных чемпионатах, и в юношеском футболе, и в детском. Поэтому мы приняли решение закрыть все свои футбольные проекты, полностью уходим из футбола. Очевидно, ближайшие 10-20 лет нас в нем точно не будет.

Самое обидное и тяжелое — прощаться с тренером и футболистами, потому что мы по крупицам собирали эту команду», — отметил Демченко.