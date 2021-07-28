Президент Альянса: «Закрываем все проекты и полностью уходим из футбола»

Сергей Демченко прокомментировал решение о расформировании футбольного клуба

  • 28.07.2021 15:34
  • 3277 просмотров
  • 14 комментариев
Президент Альянса: «Закрываем все проекты и полностью уходим из футбола»
© ФК Альянс

Президент футбольного клуба «Альянс» Сергей Демченко прокомментировал решение снять команду с чемпионата Первой лиги и расформировать футбольный клуб после поражения от «Металлиста» (0:2) в первом туре соревнований.

«Не могу сказать, что это эмоциональное решение. Мы два дня думали и вчера в итоге пришли к выводу, что клуб снимется с чемпионата. Конечно, на душе тяжело и, возможно, эмоции еще не улеглись.

Но, конечно, причина не только в том, что случилось в матче с «Металлистом». Это был апогей происходящего. Рефери получил высокую оценку. Они со своей стороны посмотрели — и не видят проблем. А кто посмотрит в нашу сторону? Когда говорят: «кто вы такие, чтобы возмущаться», это тоже обидно. Ведь был целый комплекс ошибок и в прошлом чемпионате, и в нашу пользу тоже, не буду скрывать. Но система, в которой живет наш футбол, бесперспективная. Поэтому мы не видим смысла его развивать и вкладывать деньги. Одной рукой мы что-то развиваем, второй — убиваем. Поэтому хочется, чтобы футбольные власти об этом тоже задумывались. Ведь такое происходит не только в чемпионате Первой лиги, но и в областных чемпионатах, и в юношеском футболе, и в детском. Поэтому мы приняли решение закрыть все свои футбольные проекты, полностью уходим из футбола. Очевидно, ближайшие 10-20 лет нас в нем точно не будет.

Самое обидное и тяжелое — прощаться с тренером и футболистами, потому что мы по крупицам собирали эту команду», — отметил Демченко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    adidas77
    online
      adidas77, 28.07.2021 16:17
    -1
    SerjMakovey, 28.07.2021 16:01
    Кстати, бывал в с. Байрак, где проживает Демченко, видел местные новые футбольные поля, новую церковь... И простых сельских тружеников(!!!) там на отдых в Египет за счёт агрофирмы... Да и дом его на замки зашкваренных власть имущих совсем не похож... Люди уважают... Кто не верит, проедьтесь - посмотрите.
    И что?
    Это позволяет ему херить футбольный клуб и детский футбол,на ровном месте?
    Херить всех болельщиков?
    Ложить большой и толстый на все регламенты?
    Идите вы на лесом, с вашими оправданиями действий этого быдло руководства!
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    cucumber
    online
      cucumber, 28.07.2021 16:17
    0
    Главное чтобы Ингулец не закрылся, остальные колхозники не так интересны! Поворознюк - Рулит! Слежу и симпатизирую Ингульцу!
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 28.07.2021 16:06
    +1
    Клоун, кидонул футболистов команды, тренерский штаб и болельщиков. Да, этот колхозный клуб ничем особенно не запомнился, но в Сумах хоть была надежда на возрождение футбола.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 28.07.2021 16:02
    -3
    Pop, 28.07.2021 15:57
    Правильно сказано,какие могут быть возражения?живём в криминально-коррумпированном совке,и так будет всегда и во всём.Маємо те що маємо
    Ну это сказано дпя простачков.у которых отсутствует логическое мышление.
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 28.07.2021 16:01
    +3
    Кстати, бывал в с. Байрак, где проживает Демченко, видел местные новые футбольные поля, новую церковь... И простых сельских тружеников(!!!) там на отдых в Египет за счёт агрофирмы... Да и дом его на замки зашкваренных власть имущих совсем не похож... Люди уважают... Кто не верит, проедьтесь - посмотрите.
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 28.07.2021 15:59
    +2
    А что вороватые Павэльки?!
    Молчат и не мычат?
    Ссылка
    Хосе Карерас
    online
      Хосе Карерас, 28.07.2021 15:59
    +4
    pike1, 28.07.2021 15:50
    ура, одним нітиком будет меньше
    Ти хоч читав ,що йому керівництво сказало і яку оцінку рефері поставило??Прочитай все уважно і ти зрозумієш хто цьому посприяв.УАФ це по своїй суті брудна, однобока структура яка замість справидливості приймає рішення такі які їй вигідні!
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 28.07.2021 15:58
    -6
    Будь это не Металлист, а любая другая команда результат был бы тот же. Деньги закончились, нужен малейший повод для снятия. Ну и подкинул гавна на вентилятор для некоторой части неадекватных киевских болельщиков.
    Ссылка
    Pop
    online
      Pop, 28.07.2021 15:57
    +5
    Правильно сказано,какие могут быть возражения?живём в криминально-коррумпированном совке,и так будет всегда и во всём.Маємо те що маємо
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 28.07.2021 15:50
    -3
    ура, одним нітиком будет меньше
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 28.07.2021 15:46
    -2
    Барину игрушка надоела.
    Барин купит новую тачку.
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 28.07.2021 15:44
    +7
    минтай мае шанс для п!дписання нових гравц!в, ну и кетчуп також
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 28.07.2021 15:44
    -6
    И в песочницу написали ?
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 28.07.2021 15:42
    -7
    Очевидно, протягом 10-20 років нас в ньому точно не буде - бу га га га га га га
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 28.07.2021 15:44
    +7
    минтай мае шанс для п!дписання нових гравц!в, ну и кетчуп також
    Ссылка
    Pop
    online
      Pop, 28.07.2021 15:57
    +5
    Правильно сказано,какие могут быть возражения?живём в криминально-коррумпированном совке,и так будет всегда и во всём.Маємо те що маємо
    Ссылка
    Хосе Карерас
    online
      Хосе Карерас, 28.07.2021 15:59
    +4
    pike1, 28.07.2021 15:50
    ура, одним нітиком будет меньше
    Ти хоч читав ,що йому керівництво сказало і яку оцінку рефері поставило??Прочитай все уважно і ти зрозумієш хто цьому посприяв.УАФ це по своїй суті брудна, однобока структура яка замість справидливості приймає рішення такі які їй вигідні!
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 28.07.2021 16:01
    +3
    Кстати, бывал в с. Байрак, где проживает Демченко, видел местные новые футбольные поля, новую церковь... И простых сельских тружеников(!!!) там на отдых в Египет за счёт агрофирмы... Да и дом его на замки зашкваренных власть имущих совсем не похож... Люди уважают... Кто не верит, проедьтесь - посмотрите.
    Ссылка
    SerjMakovey
    online
      SerjMakovey, 28.07.2021 15:59
    +2
    А что вороватые Павэльки?!
    Молчат и не мычат?
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 28.07.2021 16:06
    +1
    Клоун, кидонул футболистов команды, тренерский штаб и болельщиков. Да, этот колхозный клуб ничем особенно не запомнился, но в Сумах хоть была надежда на возрождение футбола.
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 28.07.2021 16:17
    0
    Главное чтобы Ингулец не закрылся, остальные колхозники не так интересны! Поворознюк - Рулит! Слежу и симпатизирую Ингульцу!
    Ссылка
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