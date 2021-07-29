Артем ФРАНКОВ: «Об Альянсе забудут через две минуты. Вам не обидно?!»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал расформирование футбольного клуба «Альянс», который начал сезон в Первой лиге. В поединке 1-го тура «Альянс» проиграл «Металлисту» со счетом 0:2. После матча президент клуба Сергей Демченко резко раскритиковал судейство.

«Странно и печально. А что еще накапливалось, помимо претензий по судейству матча с «Металлистом»? Детские проекты тут причем? Для чего вы их заводили и почему бросаете сейчас?! Насколько мне известно — причина все-таки не в финансах, хотя фраза о сворачивании ВСЕХ проектов буквально вопиет именно об этой причине.

Но давайте-ка два слова о главном. Сергей (Демченко, президент «Альянса» — прим. ред.), вы понимаете, что если о «Рухе» (Винники – Львов) забыли бы через пять минут, то об «Альянсе» (Липовая Долина), представляющем село с пятью тысячами населения, забудут через две? Вам не обидно вот так взять и перечеркнуть два с лишним года в профессиональном футболе, вполне успешных и достойных?!

Сергей, пока есть время — подумайте и одумайтесь! Хотя, конечно же, вы в своем праве», — написал Франков.