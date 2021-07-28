ПФЛ: Альянс может сняться с Первой лиги

Профессиональная футбольная лига объявила, что один клуб может сняться с чемпионата Первой лиги Украины.

Речь идет об «Альянсе» из Липовой Долины, футболисты которого уже размышляют над поиском новых клубов.

«Альянс» готов сняться после поражения от «Металлиста» (0:2) в матче первого тура. Команда из Липовой Долины завершала встречу вдевятером из-за двух удалений.

После матча в Сумах президент «Альянса» заявил о том, что его команду «убили», выразив жесткое недовольство работой судейской бригады.