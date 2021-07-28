ПФЛ: Альянс может сняться с Первой лиги

Футболисты уже ищут новые клубы

  • 28.07.2021 10:45
  • 2240 просмотров
  • 8 комментариев
ПФЛ: Альянс может сняться с Первой лиги
© ПФЛ

Профессиональная футбольная лига объявила, что один клуб может сняться с чемпионата Первой лиги Украины.

Речь идет об «Альянсе» из Липовой Долины, футболисты которого уже размышляют над поиском новых клубов.

«Альянс» готов сняться после поражения от «Металлиста» (0:2) в матче первого тура. Команда из Липовой Долины завершала встречу вдевятером из-за двух удалений.

После матча в Сумах президент «Альянса» заявил о том, что его команду «убили», выразив жесткое недовольство работой судейской бригады.

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Источник — ПФЛ

(7 голосов)

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Комментарии
    Владислав Сорока
    online
      Владислав Сорока, 28.07.2021 11:37
    -1
    И правильно сделают, хотя на самом деле нам не нужен такой гнилой Металлист Ярославского. Надеюсь он не будет долго жить и вскоре отправится туда, где и был, в безвестность. Во всяком случае, если через этих уродов исчезнет Альянс, то больше никогда за этот Металлист не буду болеть. А вот Металлисту-1925 желаю удачи!
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    potemkin78
    online
      potemkin78, 28.07.2021 11:18
    -2
    pike1, 28.07.2021 11:05
    не ЧУ, а клоунада
    либертарианство, за это в 2019 проголосовало более 70%
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 28.07.2021 11:14
    0
    Истерички
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 28.07.2021 11:14
    -3
    Клоуны!
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 28.07.2021 11:13
    0
    Після такого бєспрєдєла від сіддів у матчі з Металістом, я їх розумію.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 28.07.2021 11:05
    -1
    не ЧУ, а клоунада
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 28.07.2021 10:51
    +1
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 28.07.2021 10:51
    +1
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 28.07.2021 11:43
    0
    Металлист будут тянуть за уши в УПЛ,дураку понятно.Альянс-это первая ласточка.
    Ссылка
    Archie FireLion
    online
      Archie FireLion, 28.07.2021 11:14
    0
    Истерички
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 28.07.2021 11:13
    0
    Після такого бєспрєдєла від сіддів у матчі з Металістом, я їх розумію.
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