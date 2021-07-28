Бондаренко с победы стартовала на турнире серии WTA 125K в Чарльстоне

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (WTA 208) удачно начала выступление на турнире серии WTA 125k в Чарльстоне (США)



В первом круге одиночной сетки украинская теннисистка всего за 40 минут победила представительницу Таиланда Пеангтарн Плипыч (WTA 321) в двух сетах (6:0, 6:3). Следующей соперницей Бондаренко будет Мэддисон Инглис из Австралии, сеяная под 3-м номером.

Отметим, что в парном разряде Бондаренко и Татьяна Мария (Германия) начнут участие с четвертьфинала. Соперницами вторых сеяных станут американки Софи Чанг и Эмма Наварро.

WTA 125k. Чарльстон (США)

Женщины, первый круг

Катерина Бондаренко (Украина) – Пеангтарн Плипыч (Таиланд) [WC] – 6:0, 6:3