Бондаренко с победы стартовала на турнире серии WTA 125K в Чарльстоне

В первом раунде Катерина за 40 минут победила теннисистку из Таиланда

  • 28.07.2021 03:51
  • 27 просмотров
  • 0 комментариев
Бондаренко с победы стартовала на турнире серии WTA 125K в Чарльстоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (WTA 208) удачно начала выступление на турнире серии WTA 125k в Чарльстоне (США)

В первом круге одиночной сетки украинская теннисистка всего за 40 минут победила представительницу Таиланда Пеангтарн Плипыч (WTA 321) в двух сетах (6:0, 6:3). Следующей соперницей Бондаренко будет Мэддисон Инглис из Австралии, сеяная под 3-м номером.

Отметим, что в парном разряде Бондаренко и Татьяна Мария (Германия) начнут участие с четвертьфинала. Соперницами вторых сеяных станут американки Софи Чанг и Эмма Наварро.

WTA 125k. Чарльстон (США)

Женщины, первый круг

Катерина Бондаренко (Украина) – Пеангтарн Плипыч (Таиланд) [WC] – 6:0, 6:3

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности