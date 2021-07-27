Тренер Альянса: «У Металлиста большие планы. Но кому нужны такие чемпионы?»

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко поделился впечатлениями о поединке 1-го тура Первой лиги против харьковского «Металлиста» (0:2), в котором его команда с 38-й минуты играла в меньшинстве.
«Так уж получилось, что один из последних спаррингов в подготовительный период «Альянс» проводил с «Металлистом», и уже тогда была возможность убедиться, как предвзяты рефери к соперникам харьковчан. Однако это были только «цветочки».
В стартовом календарном поединке в Сумах одни и те же эпизоды трактовались судейской бригадой только в пользу «Металлиста». Она словно чувствовала, что в равных составах «Альянс» гостям не одолеть. Поэтому у нас есть серьезные претензии по удалению Евгения Непляха на 38-й минуте и первому предупреждению Руслану Писному в конце первого тайма. Если бы не было этой выдуманной желтой карточки, то на 79-й минуте мы бы не остались вдевятером.
Знаю, что у «Металлиста» амбициозные планы, у харьковчан неплохая команда, но недопустимо уже со старта тянуть их силой в элиту. Кому нужны такие чемпионы?», — отметил Ярошенко.
После матча в Сумах президент «Альянса» заявил о том, что его команду «убили», выразив жесткое недовольство работой судейской бригады.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Правила игры в футбол устанавливают исчерпывающий список действий, за которые участники футбольной встречи могут увидеть перед своими глазами карточку красного цвета:
• удаление футболиста следует за умышленный толчок соперника с момента появления команд на поле;
Правила игры в футбол устанавливают исчерпывающий список действий, за которые участники футбольной встречи могут увидеть перед своими глазами карточку красного цвета:
• удаление футболиста следует за умышленный толчок соперника с момента появления команд на поле;
Правила игры в футбол устанавливают исчерпывающий список действий, за которые участники футбольной встречи могут увидеть перед своими глазами карточку красного цвета:
• удаление футболиста следует за умышленный толчок соперника с момента появления команд на поле;
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