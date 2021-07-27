Тренер Альянса: «У Металлиста большие планы. Но кому нужны такие чемпионы?»

Юрий Ярошенко крайне недоволен работой судейской бригады в поединке с харьковчанами

  • 27.07.2021 13:26
  • 2193 просмотра
  • 13 комментариев
Тренер Альянса: «У Металлиста большие планы. Но кому нужны такие чемпионы?»
© ФК Металлист

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко поделился впечатлениями о поединке 1-го тура Первой лиги против харьковского «Металлиста» (0:2), в котором его команда с 38-й минуты играла в меньшинстве.

«Так уж получилось, что один из последних спаррингов в подготовительный период «Альянс» проводил с «Металлистом», и уже тогда была возможность убедиться, как предвзяты рефери к соперникам харьковчан. Однако это были только «цветочки».

В стартовом календарном поединке в Сумах одни и те же эпизоды трактовались судейской бригадой только в пользу «Металлиста». Она словно чувствовала, что в равных составах «Альянс» гостям не одолеть. Поэтому у нас есть серьезные претензии по удалению Евгения Непляха на 38-й минуте и первому предупреждению Руслану Писному в конце первого тайма. Если бы не было этой выдуманной желтой карточки, то на 79-й минуте мы бы не остались вдевятером.

Знаю, что у «Металлиста» амбициозные планы, у харьковчан неплохая команда, но недопустимо уже со старта тянуть их силой в элиту. Кому нужны такие чемпионы?», — отметил Ярошенко.

После матча в Сумах президент «Альянса» заявил о том, что его команду «убили», выразив жесткое недовольство работой судейской бригады.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    potemkin78
    online
      potemkin78, 27.07.2021 14:19
    0
    lennox, 27.07.2021 14:15
    Болел за обе команды,но после такого,Металлист меня более не интересует.Тошнит от продажных судей и решал.
    эт ещё Беня с Дыминским не вернулись в большой футбол
    Ссылка
    lennox
    online
      lennox, 27.07.2021 14:15
    -1
    Болел за обе команды,но после такого,Металлист меня более не интересует.Тошнит от продажных судей и решал.
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 27.07.2021 14:14
    -3
    Олег Мандрівник, 27.07.2021 13:57
    Он бы для начала объяснил своим игрокам правила
    Правила игры в футбол устанавливают исчерпывающий список действий, за которые участники футбольной встречи могут увидеть перед своими глазами карточку красного цвета:
    • удаление футболиста следует за умышленный толчок соперника с момента появления команд на поле;
    ИМХО первой красной не было 100%, приняли на бедро и выхода один на один не было
    Ссылка
    Hulivud
    online
      Hulivud, 27.07.2021 14:07
    +3
    А может сам Альянс не хотел выигрывать - так пенальти бить наверное тренер посоветовал?...
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 27.07.2021 13:57
    +1
    Он бы для начала объяснил своим игрокам правила
    Правила игры в футбол устанавливают исчерпывающий список действий, за которые участники футбольной встречи могут увидеть перед своими глазами карточку красного цвета:
    • удаление футболиста следует за умышленный толчок соперника с момента появления команд на поле;
    Ссылка
    Сергей Романчиков
    online
      Сергей Романчиков, 27.07.2021 13:54
    0
    В чём недовольство?? Нарушение тянуло на красную.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 27.07.2021 13:53
    -2
    Металлист подпишет лучшего бомбардира чемпионата Бразилии!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 27.07.2021 13:51
    +1
    Ох и подгорает!
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 27.07.2021 13:50
    +3
    говорить можно все что угодно, но нафига Неплях вообще фолил перед штрафной?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.07.2021 13:44
    +6
    Нічого за всі ці роки не змінилось. Ті самі люди, правда без Маркевича, ті самі методи. Іщенко тоді розказував, що до нього прийшов Красніков і запропонував 100 тисяч на команду, щоб злити матч. Прямим текстом тоді сказав, якщо не візьмете гроші, то вас знищать судді. Мабуть зараз все так само. Ну добре, що хоч вибір є. Або гроші, або свою справу роблять судді
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 27.07.2021 13:42
    +1
    я знаю как минимум одного человека которому надо чтоб Метал в следующем году был в УПЛ и он для этого сделает всё
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 27.07.2021 13:40
    -6
    Да снимайтесь уже и не воняйте. Это обращение не только к Альянсу, а ко всем президентам и тренерам команд, которые чуть что и "мы снимемся" Таких спорных моментов будут в чемпионатах десятки, а то и сотни. Тогда ни одной команды не останется. Вышел местечковый "авторитет" и делает себе рекламу. Туповатое через каждое слово бля. блин. Оштрафовать тыс на 50 зеленых чтобы следил за своим языком.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 27.07.2021 13:39
    -2
    Бывает, скандально все получилось... в следующих матчах должны уж своими силами справляться с таким то составом и с такими соперниками...
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.07.2021 13:44
    +6
    Нічого за всі ці роки не змінилось. Ті самі люди, правда без Маркевича, ті самі методи. Іщенко тоді розказував, що до нього прийшов Красніков і запропонував 100 тисяч на команду, щоб злити матч. Прямим текстом тоді сказав, якщо не візьмете гроші, то вас знищать судді. Мабуть зараз все так само. Ну добре, що хоч вибір є. Або гроші, або свою справу роблять судді
    Ссылка
    Hulivud
    online
      Hulivud, 27.07.2021 14:07
    +3
    А может сам Альянс не хотел выигрывать - так пенальти бить наверное тренер посоветовал?...
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 27.07.2021 13:50
    +3
    говорить можно все что угодно, но нафига Неплях вообще фолил перед штрафной?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 27.07.2021 13:57
    +1
    Он бы для начала объяснил своим игрокам правила
    Правила игры в футбол устанавливают исчерпывающий список действий, за которые участники футбольной встречи могут увидеть перед своими глазами карточку красного цвета:
    • удаление футболиста следует за умышленный толчок соперника с момента появления команд на поле;
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 27.07.2021 13:51
    +1
    Ох и подгорает!
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 27.07.2021 13:42
    +1
    я знаю как минимум одного человека которому надо чтоб Метал в следующем году был в УПЛ и он для этого сделает всё
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 27.07.2021 14:19
    0
    lennox, 27.07.2021 14:15
    Болел за обе команды,но после такого,Металлист меня более не интересует.Тошнит от продажных судей и решал.
    эт ещё Беня с Дыминским не вернулись в большой футбол
    Ссылка
    Сергей Романчиков
    online
      Сергей Романчиков, 27.07.2021 13:54
    0
    В чём недовольство?? Нарушение тянуло на красную.
    Ссылка
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