ФОТО. Николаев показал новую эмблему

Футбольный клуб «Николаев» провел ребрендинг, обновив свою эмблему.
Ранее эмблема клуба выглядела так:
«Николаев» по итогам прошлого сезона занял 4-е место в Первой лиге, однако летом решил понизиться во Вторую лигу из-за проблем с финансированием.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.