Металлист 1925: итоги сезона 2020/2021

Харьковская команда «Металлист 1925» завершила свой третий сезон во втором по силе футбольном дивизионе украинского футбола на третьем месте и завоевала путёвку в УПЛ. Отставание от победителя Первой лиги – команды «Верес» – составило 12 очков, от второго места – 5 очков. Проанализируем языком цифр сначала индивидуальную, а затем командную статистику выступления «Металлиста 1925» в сезоне 2020/2021. Команда задействовала в играх чемпионата 36 игроков, трое из которых являются легионерами – это бразильцы Лукас и Дерек и нигериец Келит.

Вот статистика по игрокам в чемпионате Украины:

Игрок Игры Выход в старте (полные матчи) Голы (пен) Пред Уд Время на поле (мин) Жичиков Максим 29 29 (26) 1 4 1 2586 Сидоренко Денис 26 26 (26) 19 пр 0 0 2340 Шершень Михаил 27 25 (25) 2 1 0 2280 Кольцов Виталий 28 25 (21) 0 5 0 2213 Крыськив Дмитрий 25 21 (21) 2 4 0 2009 Савин Антон 28 20 (3) 0 3 0 1741 Дерек Фрейтас Рибейро 21 20 (16) 5 (1) 3 0 1595 Западня Артур 15 15 (14) 0 2 0 1340 Дмитренко Владислав 23 14 (7) 3 4 0 1303 Батюшин Юрий 15 15 (7) 6 (2) 2 0 1257 Ченбай Сергей 19 12 (8) 0 2 0 1100 Лукас Лопес Вентура 13 13 (6) 2 2 0 1064 Гошкодеря Виталий 12 12 (10) 0 1 0 1007 Голодюк Олег 13 11 (2) 3 1 0 862 Ткачук Евгений 11 10 (7) 0 3 0 848 Братков Антон 9 8 (8) 0 2 0 764 Габелок Артём 10 8 (7) 1 2 0 744 Пономарь Виталий 10 7 (3) 6 2 1 646 Кравченко Дмитрий 8 7 (3) 1 0 0 585 Цвиренко Максим 9 7 (5) 0 0 1 568 Холод Артём 19 4 (1) 1 1 0 454 Ямполь Ярослав 5 4 (4) 1 0 0 362 Коробка Владимир 9 5 (0) 0 0 0 320 Блажко Валерий 9 2 (1) 1 2 0 280 Коваленко Максим 3 3 (3) 3 пр 0 0 270 Калайтан Антон 8 1 (0) 1 0 0 244 Келит Чидера 6 2 (2) 0 1 0 212 Коваленко Иван 6 2 (0) 0 1 0 207 Савицкий Андрей 7 1 (0) 0 2 0 132 Дьяков Денис 1 1 (1) 0 пр 0 0 90 Ндукве Денис 4 0 0 0 0 88 Ермоленко Максим 1 1 (0) 0 0 0 62 Толочко Роман 2 0 0 0 0 27 Резепов Денис 2 0 0 0 0 26 Стороженко Михаил 1 0 0 0 0 10 Пец Иван 1 0 0 0 0 1

Ни один из 36 игроков не принял участие во всех 30 сыгранных командой матчах. Защитник Максим Жичиков стал рекордсменом по количеству минут, проведенных на поле. Он провёл на поле 2586 минут. Полностью сыгранных матчей больше всего на счету того же Жичикова и вратаря Сидоренко – 26 поединков на счету каждого. Меньше всего времени на поле провёл защитник Иван Пец – 1 минуту. Меньше всего игр сыграли – Пец, Стороженко, Дьяков и Ермоленко. 9 футболистов команды приняли участие в 15 и более матчах. Самый старший игрок в харьковской команде, из выходивших на поле Олег Голодюк, которому 33 года, а самый молодой Денис Резепов – ему 19 лет.

Авторами голов у «Металлиста 1925» стали 15 игроков. Лучшие бомбардиры команды – Пономарь и Батюшин, на счету обоих по 6 точных «выстрелов».

Лучшими ассистентами в команде «Металлиста 1925» являются трое игроков: Батюшин, Габелок и Савин, в активе каждого по 3 голевых передачи. Чтобы завершить с индивидуальными показателями, отметим, что у 22 игроков команды и главного тренера Валерия Кривенцова имеются 52 предупреждения (в среднем получается 1,73 за игру). Больше всего предупреждений у Виталия Кольцова – 5. Самыми корректными игроками в команде следует признать – вратаря Сидоренко, который провёл 26 полных матчей и не заработал от арбитров ни одного предупреждения, а также защитника Михаила Шершня, 25 полных матчей и всего 1 жёлтая карточка. В 4-х матчах игроки харьковской команды не имели ни одного предупреждения (в первом круге дома с «Нивой» и «Полесьем» и на выезде с «Николаевым», во втором круге в выездном матче против «Авангарда»). В игре против «Волыни» (в первом круге на выезде) командой был получен максимум «горчичников» – 6. У харьковчан в ходе чемпионата было 3 удаления игроков (Жичиков – домашний матч с «Кремнем», Цвиренко – домашний матч с «Горняком-Спорт» и Пономарь – домашний матч с «Черноморцем») и одно удаление главного тренера Кривенцова (в домашнем матче с «Волынью»). Соперники «Металлиста 1925» получили от арбитров 84 предупреждения, два из которых тренерам команд-соперниц («Полесье» и «Авангард»). Лишь в одном матче рефери не показал «горчичников» соперникам (выездной матч с «Вересом»). Максимальное количество предупреждений сопернику – 6, это произошло во втором круге в домашнем матче против «Вереса». Игроки команд-соперниц «Металлиста 1925» удалялись один раз (одессит Микицей был удалён в выездном матче харьковской команды против «Черноморца» на 57-ой минуте при счёте 0:0).

«Металлист 1925» по итогам чемпионата Украины занял 3-е место, набрав 56 очков в 30 матчах. У харьковской команды 36 забитых мячей, 22 пропущенных, одержано 16 побед, 8 поединков завершились вничью и 6 игр было проиграно. Вот как эти цифры распределились по домашним и гостевым матчам. Дома команда сыграла 15 матчей, в которых набрала 27 очков (8 побед, 3 ничьи и 4 поражения, разница забитых и пропущенных мячей – 18:12). Это 3-ий показатель в лиге. Лучше всех дома выступил «Верес» - 41 очко в 15 матчах (13 побед и 2 ничьи).

На выезде харьковская команда провела также 15 поединков, по итогам которых обзавелась 29-тью очками (8 побед, 5 ничьих, 2 поражения, разница мячей – 18:10). Это лучший показатель в Первой лиге, хотя столько же очков набрал и «Черноморец», но у одесситов чуть хуже разница забитых и пропущенных мячей. Средняя результативность харьковской команды 1,2 гола за игру, что интересно результативность одинаковая, что дома, что на выезде, ибо 18 забито на домашней арене и столько же в гостях. В первом круге харьковчане забили соперникам 12 мячей, а вот во втором круге отправили в ворота своих визави вдвое больше – 24 мяча. На счету харьковской команды нет ни одного хет-трика, зато трижды был зафиксирован «выстрел» дублем. Два дубля на счету Пономаря и один на счету Батюшина. По забитым мячам «Металлист 1925» на девятом месте в лиге, здесь лучшая команда «Верес» (56 голов), а худшая «Кристалл» (21 забитый мяч). По пропущенным «Металлист 1925» на 2-ом месте, меньше ровно на один мяч у «Вереса». Наихудший показатель по пропуску голов у «Кристалла» – 61 мяч пропустили херсонцы.

Приведём таблицу, в которой отображаются забитые и пропущенные голы «Металлиста 1925» по временным промежуткам матча:

Время Забитые голы Пропущенные голы Соотношение голов 1 – 15 мин. 7 5 7:5 = +2 16 – 30 мин. 4 4 4:4 = 0 31 – 45+ мин. 8 2 8:2 = +6 46 – 60 мин. 4 2 4:2 = +2 61 – 75 мин. 8 6 8:6 = +2 76 – 90+ мин. 5 3 5:3 = +2

Итак, первый тайм – 19:11 = +8. Второй тайм – 17:11= +6.

Шесть раз футболисты «Металлиста 1925» пробивали пенальти. Три были реализованы (Батюшин – 2, Дерек – 1), а три нет (Ямполь, Братков, Батюшин). В ворота харьковчан было назначено 4 пенальти и все они были реализованы. В активе «Металлиста 1925» 3 крупные победы: одна с разницей в 4 мяча и 2 с разницей в три мяча. 13 побед харьковчане одержали с разницей в один мяча. Шесть раз «Металлист 1925» побеждал своих соперников со счётом 1:0 и шесть раз со счётом 2:1. Ещё одна победа была одержана со счётом 3:2. На счету команды из Харькова две волевых победы.

Команда «Металлист 1925» 6 раз проиграла – один раз крупно 0:3 «Горняку-Спорт» (в гостях), 0:2 проиграла «Черноморцу» на выезде, 1:2 ВПК-Агро (у себя дома) и трижды по 0:1 – «Оболони», «Кремню» и «Черноморцу» (всем трём командам дома). Причём в 5 из 6 проигранных матчах, харьковчане голов не забивали. Получается, что два раза харьковчане проиграли на выезде и четыре раза дома. Восемь раз харьковские футболисты сыграли вничью: 5 нулевых ничьих и трижды был счёт 1:1. Три ничьи были зафиксированы дома и пять на выезде.

В ходе чемпионата у команды была беспроигрышная серия, состоящая из 14 подряд матчей без поражений: 10 победы и 4 ничьи, разница забитых и пропущенных мячей в этих матчах – 22:8. Беспроигрышная серия харьковчан началась 25-го ноября 2020 года и закончилась 21-го мая 2021 года. Не пропускали мячей в свои ворота харьковчане в 13 матчах, а в 10-ти уходили с поля, не забив сопернику ни одного мяча. Самый популярный счет в играх команды 1:0. Он был зафиксирован 9 раз, 6 побед с таким счётом и три проигрыша.

Из-за карантинных ограничений харьковская команда провела всего 13 матчей со зрителями. На этих матчах присутствовало 46826 зрителей (в среднем 3602). Это самая высокая посещаемость в лиге. Домашние матчи команды, куда был разрешён допуск зрителей (таких матчей 8) посетили 41899 болельщиков, в среднем получается 5237 зрителя на игре. Это является самым высоким показателем посещаемости домашних игр в первом дивизионе украинского футбола.

Также, кроме 30 матчей в чемпионате, на счету харьковской команды имеется один поединок в Кубке Украины. 29-го августа 2020 года харьковчане уступили «Альянсу» со счётом 0:2. Игра состоялась в Сумах. Первый тайм был проигран 0:1, второй закончился с аналогичным счётом. В матче приняли участие 14 игроков.

Вот статистика по игрокам в Кубке Украины:

Игрок Игры Выход в старте (полные матчи) Голы (пен) Пред Уд Время на поле (мин) Жичиков Максим 1 1 (1) 0 1 0 90 Келит Чидера 1 1 (1) 0 0 0 90 Гошкодеря Виталий 1 1 (1) 0 0 0 90 Ямполь Ярослав 1 1 (1) 0 0 0 90 Сидоренко Денис 1 1 (1) 2 пр 0 0 90 Ченбай Сергей 1 1 (1) 0 0 0 90 Шершень Михаил 1 1 (1) 0 1 0 90 Ермоленко Максим 1 1 (1) 0 0 0 90 Толочко Роман 1 1 (0) 0 0 0 75 Лукас Лопес Вентура 1 1 (0) 0 0 0 75 Ндукве Денис 1 1 (0) 0 0 0 68 Савин Антон 1 0 0 0 0 22 Кольцов Виталий 1 0 0 0 0 15 Резепов Денис 1 0 0 0 0 15

Такая вот статистика у команды «Металлист 1925» была в сезоне, в котором команда завоевала путёвку в высший дивизион украинского футбола.