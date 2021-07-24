Катерина Козлова – Марина Заневская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 июля украинская теннисистка Катерина Козлова (№154 WTA) продолжит выступление в основной сетке грунтового турнира WTA 250 в Гдыне.
В матче 1/2 финала украинка сразится против бывшей соотечественницы Марины Заневской, которая выступает под флагом Бельгии (№165 WTA). Начало матча в 18:00 по Киеву.
Ранее девушки играли дважды, Козлова выиграла оба матча.
В финале победительница встречи сразится против Кристины Кучовой из Словакии (№150 WTA).
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Источник — Sport.ua
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