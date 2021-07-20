Татьяна Перебийнис сыграла на турнире ITF в Киеве

Победительница шести турниров WTA в парном разряде Татьяна Перебийнис приняла участие в 25-тысячнике ITF, который на этой неделе проходит в Киеве.



В первом круге парного разряда Татьяна в дуэте с еще одной украинкой Дарьей Волковой проиграла немецкой-испанскому тандему Лаура Бенер / Карлота Мартинес Кирес.



Киев. Первый круг парного разряда

Татьяна Перебийнис / Дарья Волкова – Лаура Бенер / Карлота Мартинес Кирес – 5:7, 2:6



Отметим, что 38-летняя Перебийнис, которая в 2008-м году входила в топ-40 парного и топ-60 одиночного рейтинга WTA, сыграла официальный матч впервые за три года.