Татьяна Перебийнис сыграла на турнире ITF в Киеве

Известная в прошлом теннисистка выступала в парном разряде

  • 20.07.2021 21:37
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Татьяна Перебийнис сыграла на турнире ITF в Киеве
© WTA. Татьяна Перебийнис

Победительница шести турниров WTA в парном разряде Татьяна Перебийнис приняла участие в 25-тысячнике ITF, который на этой неделе проходит в Киеве.
 
В первом круге парного разряда Татьяна в дуэте с еще одной украинкой Дарьей Волковой проиграла немецкой-испанскому тандему Лаура Бенер / Карлота Мартинес Кирес.
 
Киев. Первый круг парного разряда
Татьяна Перебийнис / Дарья Волкова – Лаура Бенер / Карлота Мартинес Кирес – 5:7, 2:6
 
Отметим, что 38-летняя Перебийнис, которая в 2008-м году входила в топ-40 парного и топ-60 одиночного рейтинга WTA, сыграла официальный матч впервые за три года.

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Источник — Sport.ua

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