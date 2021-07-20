Молчанов зачехлил ракетку после первого круга на турнире ATP в Гштааде

Украинский теннисист Денис Молчанов завершил выступление на турнире ATP в Гштааде.
В первом круге парного разряда в дуэте с экс-украинцем Александром Недовесовым Молчанов проиграл американскому тандему Роберт Гелловей / Алекс Лоусон.
Гштаад. Первый круг
Денис Молчанов / Александр Недовесов – Роберт Гелловей / Алекс Лоусон – 7:5, 5:7, 7-10
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Источник — Sport.ua
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