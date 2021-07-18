Определились победительницы турниров WTA в Праге и Лозанне

Барбора Крейчикова и Тамара Зиданшек стремительно поднимаются в рейтинге

  • 18.07.2021 16:24
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Определились победительницы турниров WTA в Праге и Лозанне
© Livesport Prague Open. Барбора Крейчикова

Состоялись финалы на турнирах категории WTA 250 в Праге и в Лозанне.
 
На соревнованиях в Чехии победу одержала местная теннисистка Барбора Крейчикова, которая в матче за титул не оставила шансов своей соотечественнице Терезе Мартинцовой. Для Барборы это третий титул на четырех последних турнирах, она выиграла 20 матчей из 21, проиграл лишь первой ракетке мира Эшли Барти на Уимблдоне.
 
В Лозанне победа досталась словенке Тамара Зиданшек, которая обыграла 20-летнюю француженку Клару Бюрель. Для Зиданшек это первый титул WTA в карьере.
 
Прага. Финал
Барбора Крейчикова (Чехия) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 6:2, 6:0
 
Лозанна. Финал
Тамара Зиданшек (Словения) – Клара Бюрель (Франция) – 4:6, 7:6(5), 6:1

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Источник — Sport.ua

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