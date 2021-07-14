Масштабная чистка: Днепр летом покинуло уже девять игроков

Состав черкасского «Днепра» в нынешнее межсезонье претерпит серьезные изменения. У команды новый главный тренер, им назначен Тарас Ильницкий, пришедший на смену Игорю Столовицкому.

Тот, в свою очередь, вернулся в «Кремень». Туда же перебралось трио футболистов — вратарь Денис Старченко, полузащитники Максим Аверьянов (капитан «Днепра» в прошлом сезоне) и Вячеслав Орел. Но если последние двое договорились с «Днепром» о прекращении сотрудничества по соглашению сторон, то по Старченко остаются вопросы.

Черкасский клуб расторг контракты еще с несколькими игроками. Среди них вратарь Андреа Бакки, защитник Константин Дашко, полузащитник Иван Янаков, нападающие Артем Кулинич, Виктор Сахнюк и Фарид Сулейман.

Не факт, что останется в команде и полузащитник Вадим Лобода. Срок действия его контракта заканчивается в августе.

«Днепр» по итогам прошлого сезона Второй лиги занял 7-е место в группе Б.