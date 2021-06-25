Днепр Черкассы назначил нового главного тренера

30 июня футболистам «Днепра» из Черкасс после их возвращения из отпуска, будет представлен новый главный тренер.

Им стал 38-летний Тарас Ильницкий, минувшей осенью возглавлявший «Чайку» (Петропавловская Борщаговка). Он сменил у руля «Днепра» Игоря Столовицкого, который назначен главным тренером «Кремня» из Кременчуга.

Все этапы подготовки к новым испытаниям футболисты «Днепра» проведут в Черкассах, запланированы семь контрольных матчей. Больше не будут выступать за «Днепр» Mаксим Аверьянов, Андре Бакки, Фарид Сулейман, Иван Янаков, Виктор Сахнюк.

Напомним, что в минувшем чемпионате Украины во Второй лиге «Днепр» финишировал седьмым в группе «Б», набрав 27 очков.