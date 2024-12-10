Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Видимо, в ЛНЗ ошиблись с приглашением Карраско»

В начале нынешнего тысячелетия один из украинских специалистов Вячеслав Заховайло не один год работал в главной футбольной команде Черкасс, поэтому хорошо осведомлен в специфике клубной деятельности. Правда, у черкасского «Днепра» под его руководством задачи были скромнее, чем у недавно созданного ЛНЗ.

Впрочем, мнение агента и эксперта Заховайло относительно пробуксовки молодого коллектива, который проводит лишь второй сезон в УПЛ, однако имеет достаточно высокие амбиции, интересно. Своим мыслями он поделился со Sport.ua.

– Выскажу свое профессиональное мнение. Независимо от имени наставника – будь то Карраско или Дулуб, в клубе есть поставленная задача и пути ее достижения. Прежде чем выбрать кандидатуру на роль главного тренера, ответственные за подобные вопросы руководители клуба, прежде всего должны понимать, что они хотят и сравнивать свои инвестиции с желаемым результатом. В настоящее время то, что исповедует испанская школа, которая сейчас усиленно раскручивается на территории Украины, предполагает большие капиталовложения в качественных игроков. Это тот футбол, который рассчитан под другое исполнение. Я не знаю, какой бюджет в ЛНЗ, но по сравнению с этими инвестициями должен быть подобран как главный тренер, так и руководство футбольного клуба.

– Что можете сказать об осеннем выступлении ЛНЗ, главный тренер которого Андрес Карраско не оказался эффективнее своего предшественника Олега Дулуба?

– Дулуб играет в надежный и простой футбол «олд скул». Поэтому не исключаю, что этот тренер набрал бы точно такое же количество очков, как и в прошлом сезоне. А что касается тренера Карраско, то если откровенно, я вообще не знаю, кто это такой. Наверное, какой-то юношеский тренер. Я не копался в его биографии – кого он там тренировал. Видимо, владельцам клуба так этого хотелось, что они решили пойти по этому пути. Это их решение. Ну, ошиблись. Теперь, вероятно, будут принимать какие-то другие решения. И не нужно учитывать имена тренеров – в данном случае стоит определиться, чего желают сами инвесторы, клуб, болельщики.

Когда они сопоставят, что и как, пригласят специалистов, которые могут быть в качестве советчиков, найдут своих или местных, тогда и примут решение, по какому пути идти дальше. А то, что сейчас команда ЛНЗ не набирает очки, в данной ситуации нужно сесть, подумать и сделать правильные управленческие шаги. Вот и все.