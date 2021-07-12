Маттео БЕРРЕТИНИ: «Надеюсь, я вдохновлял сборную Италии»

Итальянский теннисист – о победе «Скуадры Адзурры» на Евро-2020

  • 12.07.2021 17:49
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Маттео БЕРРЕТИНИ: «Надеюсь, я вдохновлял сборную Италии»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Берреттини празднует победу со сборной Италии

Итальянский теннисист Маттео Берреттини, который вчера в финале Уимблдона-2021 проиграл Новаку Джоковичу, прокомментировал победу своей футбольной сборной на Евро-2020:

«День был напряженный, но прекрасный. Все закончилось как нельзя лучше в серии пенальти с Доннаруммой в главной роли . Я поздравил команду, мне очень нравится смотреть их матчи. Я еще ни разу не бывал вживую.

Жаль, что я проиграл, но, как сказал Джиджо [Доннарумма], надеемся, будут другие возможности. В пузыре мы с командой и другими итальянскими ребятами собирались, чтобы посмотреть матчи – это нас объединяло. Сборная вдохновляла меня, и надеюсь, что я немного вдохновлял их. Во время серии пенальти я переживал больше, чем мои родители на Уимблдоне».

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Источник — Sports.ru

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