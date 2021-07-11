Катерина Бондаренко проиграла в квалификации турнира в Будапеште

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№228 WTA) проиграла в первом раунде квалификации турнира Hungarian Grand Prix (Будапешт, Венгрия).
Украинка в двух сетах проиграла аргентинке Пауле Ормаэчеа (№262 WTA). Матч продолжался 1,5 часа.
Hungarian Grand Prix. Квалификация. Первый раунд.
Паула Ормаэчеа (Аргентина) – Катерина Бондаренко (Украина) – 6:2, 6:3
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Источник — Sport.ua
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