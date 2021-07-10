Второй финал Grand Slam – вторая победа. Барти стала чемпионкой Уимблдона

Эшли обыграла в матче за титул Каролину Плишкову из Чехии

  • 10.07.2021 18:04
  • 501 просмотр
  • 8 комментариев
Второй финал Grand Slam – вторая победа. Барти стала чемпионкой Уимблдона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

Первая ракетка мира Эшли Барти стала чемпионкой Уимблдонского турнира.
 
В матче за титул австралийка обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии (№13 WTA). 
 
Уимблдон. Финал
Эшли Барти (Австралия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:3, 6:7(4), 6:3
 
Для обеих теннисисток это был дебютный финал Уимблдона и второй финал турниров Grand Slam. Барти ранее побеждала в рамках Ролан Гаррос-2019, Плишкова проигрывала матч за титул на US Open-2016.
 
Со следующей недели Плишкова вернется в первую десятку, расположившись на седьмой строчке. На шестой будет украинка Элина Свитолина. Барти оторвется от второго места на 2300 очков. 

В личных встречах Эшли теперь ведет 6-2.

Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    adidas777
    online
      adidas777, 10.07.2021 18:17
    +1
    Интересный был финал!
    По началу матча я думал, что Плишковой вообще ничего не светит.
    Ссылка
    Maxcrimea10
    online
      Maxcrimea10, 10.07.2021 18:16
    +1
    Матч бомба если честно. Коса и камень бились достойно)
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 10.07.2021 18:16
    +1
    Шкода, дуже шкода. Ну нехай, головне щоб завтра переміг Береттіні. Хоч віри в це малувато...
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 10.07.2021 18:11
    0
    Пусть Батя даст Даяне мастер-класс по слайсам.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 10.07.2021 18:11
    -2
    Плюхи залишисьсь тільки співати
    Oops, I did it again
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 10.07.2021 18:09
    0
    Непереможна Еш. Як справжній англійський джентельмен, дала Каро пограти, а публіці в повній мірі насолодитися матчем, і забрала титул. Вітаю!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.07.2021 18:09
    0
    Справжній жіночий теніс, особливо на фініші другого сету. Мої вітання Еш, за яку я найбільше вболіваю після українок.
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 10.07.2021 18:07
    0
    Довольно интересная игра. Поздравления Эшли Барти, заслужила!)
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 10.07.2021 18:17
    +1
    Интересный был финал!
    По началу матча я думал, что Плишковой вообще ничего не светит.
    Ссылка
    Maxcrimea10
    online
      Maxcrimea10, 10.07.2021 18:16
    +1
    Матч бомба если честно. Коса и камень бились достойно)
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 10.07.2021 18:16
    +1
    Шкода, дуже шкода. Ну нехай, головне щоб завтра переміг Береттіні. Хоч віри в це малувато...
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 10.07.2021 18:11
    0
    Пусть Батя даст Даяне мастер-класс по слайсам.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 10.07.2021 18:09
    0
    Непереможна Еш. Як справжній англійський джентельмен, дала Каро пограти, а публіці в повній мірі насолодитися матчем, і забрала титул. Вітаю!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.07.2021 18:09
    0
    Справжній жіночий теніс, особливо на фініші другого сету. Мої вітання Еш, за яку я найбільше вболіваю після українок.
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 10.07.2021 18:07
    0
    Довольно интересная игра. Поздравления Эшли Барти, заслужила!)
    Ссылка
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