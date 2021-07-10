Второй финал Grand Slam – вторая победа. Барти стала чемпионкой Уимблдона

Первая ракетка мира Эшли Барти стала чемпионкой Уимблдонского турнира.



В матче за титул австралийка обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии (№13 WTA).



Уимблдон. Финал

Эшли Барти (Австралия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:3, 6:7(4), 6:3



Для обеих теннисисток это был дебютный финал Уимблдона и второй финал турниров Grand Slam. Барти ранее побеждала в рамках Ролан Гаррос-2019, Плишкова проигрывала матч за титул на US Open-2016.



Со следующей недели Плишкова вернется в первую десятку, расположившись на седьмой строчке. На шестой будет украинка Элина Свитолина. Барти оторвется от второго места на 2300 очков.

В личных встречах Эшли теперь ведет 6-2.