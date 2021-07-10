Второй финал Grand Slam – вторая победа. Барти стала чемпионкой Уимблдона

Первая ракетка мира Эшли Барти стала чемпионкой Уимблдонского турнира.
В матче за титул австралийка обыграла экс-первую ракетку мира Каролину Плишкову из Чехии (№13 WTA).
Уимблдон. Финал
Эшли Барти (Австралия) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:3, 6:7(4), 6:3
Для обеих теннисисток это был дебютный финал Уимблдона и второй финал турниров Grand Slam. Барти ранее побеждала в рамках Ролан Гаррос-2019, Плишкова проигрывала матч за титул на US Open-2016.
Со следующей недели Плишкова вернется в первую десятку, расположившись на седьмой строчке. На шестой будет украинка Элина Свитолина. Барти оторвется от второго места на 2300 очков.
В личных встречах Эшли теперь ведет 6-2.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
По началу матча я думал, что Плишковой вообще ничего не светит.
Oops, I did it again
По началу матча я думал, что Плишковой вообще ничего не светит.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.