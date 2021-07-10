Эшли Барти – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу состоится финал Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде.



За титул сразятся первая ракетка мира Эшли Барти и экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова (№13 WTA). Для обеих теннисисток это будет дебютный финал Уимблдона и второй финал турниров Grand Slam.



Встреча начнется в 16:00 по Киеву.



Ранее девушки встречались 7 раз, австралийка выиграла 5 матчей. На траве 1-1.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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