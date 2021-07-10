Эшли Барти – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу состоится финал Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде.
За титул сразятся первая ракетка мира Эшли Барти и экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова (№13 WTA). Для обеих теннисисток это будет дебютный финал Уимблдона и второй финал турниров Grand Slam.
Встреча начнется в 16:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались 7 раз, австралийка выиграла 5 матчей. На траве 1-1.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.