Эшли Барти – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на Уимблдоне

  • 10.07.2021 11:08
  • 295 просмотров
  • 4 комментария
Эшли Барти – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти и Каролина Плишкова

В субботу состоится финал Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде.
 
За титул сразятся первая ракетка мира Эшли Барти и экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова (№13 WTA). Для обеих теннисисток это будет дебютный финал Уимблдона и второй финал турниров Grand Slam. 
 
Встреча начнется в 16:00 по Киеву.
 
Ранее девушки встречались 7 раз, австралийка выиграла 5 матчей. На траве 1-1.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Spectra
    online
      Spectra, 10.07.2021 11:58
    -2
    Нужно чтобы Плишкова выиграла, и сместила дуру на 7-е, место
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    online
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 10.07.2021 11:46
    0
    Ешлі переможе!
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 10.07.2021 11:40
    0
    Давай Ешлі, допомогай Еліні.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.07.2021 11:19
    -3
    Каролина должна выиграть у австралийского мальчугана
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    online
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 10.07.2021 11:46
    0
    Ешлі переможе!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 10.07.2021 11:40
    0
    Давай Ешлі, допомогай Еліні.
    Ссылка
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