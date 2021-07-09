Источник: Рома проявляет интерес к Миколенко

Еще один клуб Серии А нацелился на защитника «Динамо»

  • 09.07.2021 20:13
  • 1171 просмотр
  • 3 комментария
Источник: Рома проявляет интерес к Миколенко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

«Рома» проявляет интерес к защитнику «Динамо» Киев Виталию Миколенко. Об этом сообщает итальянский журналист Флавио Тассотти.

По его информации, «Динамо» требует за игрока большую сумму, поэтому осуществить трансфер будет непросто.

«Рома» сейчас находится в поисках игрока не левый фланг защиты в связи с тяжелой травмой Леонардо Спинаццолы, которую итальянец получил на Евро-2020. Он пропустит как минимум полгода.

В прошлом сезоне на счету Миколенко 2 гола и 4 ассиста в 36 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Трансферная стоимость 22-летнего защитника оценивается в 17 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Миколенко проявляет «Наполи».

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    _smart--Forever_
    online
      _smart--Forever_, 09.07.2021 20:41
    -1
    Куда, куда, в Рому??
    Да этого дровосека Моур купит разве что мотаться за пиццей для основы
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 09.07.2021 20:31
    0
    После столь успешно проведенного Евро за большие деньги точно никто не купит. И не надо говорить, про проблемный фланг и что никто не подстраховывал, два гола нидерландцев чисто его ошибки. Говорю как болельщик ДК.
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 09.07.2021 20:25
    0
    та кому надо этот бокопор. Пусть в дырявых остаётся
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 09.07.2021 20:31
    0
    После столь успешно проведенного Евро за большие деньги точно никто не купит. И не надо говорить, про проблемный фланг и что никто не подстраховывал, два гола нидерландцев чисто его ошибки. Говорю как болельщик ДК.
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 09.07.2021 20:25
    0
    та кому надо этот бокопор. Пусть в дырявых остаётся
    Ссылка
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