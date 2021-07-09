Источник: Рома проявляет интерес к Миколенко

«Рома» проявляет интерес к защитнику «Динамо» Киев Виталию Миколенко. Об этом сообщает итальянский журналист Флавио Тассотти.

По его информации, «Динамо» требует за игрока большую сумму, поэтому осуществить трансфер будет непросто.

«Рома» сейчас находится в поисках игрока не левый фланг защиты в связи с тяжелой травмой Леонардо Спинаццолы, которую итальянец получил на Евро-2020. Он пропустит как минимум полгода.

В прошлом сезоне на счету Миколенко 2 гола и 4 ассиста в 36 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Трансферная стоимость 22-летнего защитника оценивается в 17 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что интерес к Миколенко проявляет «Наполи».