Источник: Рома проявляет интерес к Миколенко

«Рома» проявляет интерес к защитнику «Динамо» Киев Виталию Миколенко. Об этом сообщает итальянский журналист Флавио Тассотти.
По его информации, «Динамо» требует за игрока большую сумму, поэтому осуществить трансфер будет непросто.
«Рома» сейчас находится в поисках игрока не левый фланг защиты в связи с тяжелой травмой Леонардо Спинаццолы, которую итальянец получил на Евро-2020. Он пропустит как минимум полгода.
В прошлом сезоне на счету Миколенко 2 гола и 4 ассиста в 36 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Трансферная стоимость 22-летнего защитника оценивается в 17 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что интерес к Миколенко проявляет «Наполи».
Источник — Twitter
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Да этого дровосека Моур купит разве что мотаться за пиццей для основы
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