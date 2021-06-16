Миколенко в Серии А: известны запросы Динамо и возможности Наполи

Руководство «Наполи», которое пребывает в поисках нового левого защитника для команды на следующий сезон, отказалось от идеи приглашения футболиста «Челси» Эмерсона Палмери из-за высоких запросов того по зарплате.
Боссы неаполитанцев предпочитают сфокусировать внимание на потенциальном трансфере левого фулбека «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко, за которым скауты клуба следят уже более года.
В «Наполи» понимают, что вести переговоры с «Динамо» будет непросто. Ожидается, что киевляне запросят за Миколенко 25 миллионов евро, в то время как итальянский клуб не намерен отдавать более 15 миллионов.
Очевидно, что сторонам придется как следует поторговаться, но не исключено, что к соглашению все-таки удастся прийти за счет включения в сделку различных бонусов.
Контракт Виталия Миколенко с «Динамо» рассчитан до 2025 года. По оценкам Transfermarkt, футболист стоит на рынке 17 миллионов евро.
Источник — Calciomercato.it
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Тебе как представителю ЛГБТ движения, явно какие то поблажки дают .
И хотелось бы мне верить, что это для какого-то грандиозного трансфера ,а не за лям какую то креатуру шаблия
Уже интересно
Губа не дура.
Ну и итальянцы не дураки.
Интересно , и если продадут Суркис будет жаться на трансферы ?
Или Дубинчаком закроют ?
Интересно , и если продадут Суркис будет жаться на трансферы ?
Или Дубинчаком закроют ?
Интересно , и если продадут Суркис будет жаться на трансферы ?
Или Дубинчаком закроют ?
Для сборной надо чтобы ехали за кордон
У нас в УПЛ трясина.
Тебе как представителю ЛГБТ движения, явно какие то поблажки дают .
И хотелось бы мне верить, что это для какого-то грандиозного трансфера ,а не за лям какую то креатуру шаблия
Уже интересно
Интересно , и если продадут Суркис будет жаться на трансферы ?
Или Дубинчаком закроют ?
Интересно , и если продадут Суркис будет жаться на трансферы ?
Или Дубинчаком закроют ?
Интересно , и если продадут Суркис будет жаться на трансферы ?
Или Дубинчаком закроют ?
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