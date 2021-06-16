Миколенко в Серии А: известны запросы Динамо и возможности Наполи

Пока не похоже, что левый фулбек киевской команды летом переберется в Неаполь

  • 16.06.2021 21:04
  • 2923 просмотра
  • 17 комментариев
Миколенко в Серии А: известны запросы Динамо и возможности Наполи
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Руководство «Наполи», которое пребывает в поисках нового левого защитника для команды на следующий сезон, отказалось от идеи приглашения футболиста «Челси» Эмерсона Палмери из-за высоких запросов того по зарплате.

Боссы неаполитанцев предпочитают сфокусировать внимание на потенциальном трансфере левого фулбека «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко, за которым скауты клуба следят уже более года.

В «Наполи» понимают, что вести переговоры с «Динамо» будет непросто. Ожидается, что киевляне запросят за Миколенко 25 миллионов евро, в то время как итальянский клуб не намерен отдавать более 15 миллионов.

Очевидно, что сторонам придется как следует поторговаться, но не исключено, что к соглашению все-таки удастся прийти за счет включения в сделку различных бонусов.

Контракт Виталия Миколенко с «Динамо» рассчитан до 2025 года. По оценкам Transfermarkt, футболист стоит на рынке 17 миллионов евро.

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Источник — Calciomercato.it

(6 голосов)

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Комментарии
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 21:27
    0
    MaKs-7777_, 16.06.2021 21:26
    Что так горит что жаловаться начал да Женщинафани ,фу убогий ты ,ты главное трусы не забывай стирать после игр миколы
    Просто интересна логика выдачи банов
    Тебе как представителю ЛГБТ движения, явно какие то поблажки дают .
    Ссылка
    MaKs-7777_
    online
      MaKs-7777_, 16.06.2021 21:26
    0
    FunnyCat__, 16.06.2021 21:23
    Админы , вам в прикол наблюдать , как этот результат пагубного воздействий алкоголя , при зачатии детей , пишет здесь о чужих трусах ?
    Что так горит что жаловаться начал да Женщинафани ,фу убогий ты ,ты главное трусы не забывай стирать после игр миколы
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 21:23
    0
    Vlato0709, 16.06.2021 21:21
    И тебя, дурака, в придачу, бесплатно.
    А что так подгорела ржавая ?
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 21:23
    0
    MaKs-7777_, 16.06.2021 21:16
    А труссы после об..ераний в играх ,кто ему стирать будет , ЖеньщинаФани Барышевку свою на Неаполь не променяет
    Админы , вам в прикол наблюдать , как этот результат пагубного воздействий алкоголя , при зачатии детей , пишет здесь о чужих трусах ?
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 21:21
    0
    dd dent, 16.06.2021 21:13
    + а точно ли верно было делать покупки опосля евро, а не до и вовремя?! С игровой т зр все верно, а вот с $ то только вырастут значительно если кто засветится и это явно не наш на сегодня сценарий
    Видать Суркис надеется что кого-то втюхать на продать успеха на Евро
    И хотелось бы мне верить, что это для какого-то грандиозного трансфера ,а не за лям какую то креатуру шаблия
    Ссылка
    Vlato0709
    online
      Vlato0709, 16.06.2021 21:21
    -1
    FunnyCat__, 16.06.2021 21:12
    За 10 пусть с Шахтёра берут кого-то
    И тебя, дурака, в придачу, бесплатно.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 21:20
    0
    dd dent, 16.06.2021 21:12
    Будут конечно. Ты их натуру не изучил за столько десятилетий?
    Я одного не понимаю , почему румын молчит
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 16.06.2021 21:17
    0
    Тааак кальчо меркато.
    Уже интересно
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 16.06.2021 21:17
    -1
    Запросы как за раскрученого топ-игрока.
    Губа не дура.
    Ну и итальянцы не дураки.
    Ссылка
    MaKs-7777_
    online
      MaKs-7777_, 16.06.2021 21:16
    -2
    А труссы после об..ераний в играх ,кто ему стирать будет , ЖеньщинаФани Барышевку свою на Неаполь не променяет
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 16.06.2021 21:13
    0
    FunnyCat__, 16.06.2021 21:12
    На 20 сторгуются . + всегда можно бонусы прописать
    Интересно , и если продадут Суркис будет жаться на трансферы ?
    Или Дубинчаком закроют ?
    + а точно ли верно было делать покупки опосля евро, а не до и вовремя?! С игровой т зр все верно, а вот с $ то только вырастут значительно если кто засветится и это явно не наш на сегодня сценарий
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 16.06.2021 21:12
    0
    FunnyCat__, 16.06.2021 21:12
    На 20 сторгуются . + всегда можно бонусы прописать
    Интересно , и если продадут Суркис будет жаться на трансферы ?
    Или Дубинчаком закроют ?
    Будут конечно. Ты их натуру не изучил за столько десятилетий?
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 21:12
    -1
    lenares85, 16.06.2021 21:09
    отдавайте хоть за 10 хоть за 15 парень начал деградировать, и это было видно по игре
    За 10 пусть с Шахтёра берут кого-то
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 21:12
    0
    На 20 сторгуются . + всегда можно бонусы прописать
    Интересно , и если продадут Суркис будет жаться на трансферы ?
    Или Дубинчаком закроют ?
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 16.06.2021 21:09
    -2
    отдавайте хоть за 10 хоть за 15 парень начал деградировать, и это было видно по игре
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 16.06.2021 21:07
    -2
    Да и 15 много.
    Для сборной надо чтобы ехали за кордон
    У нас в УПЛ трясина.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.06.2021 21:05
    +2
    Сошлись бы на 2О и самое то.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.06.2021 21:05
    +2
    Сошлись бы на 2О и самое то.
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 21:27
    0
    MaKs-7777_, 16.06.2021 21:26
    Что так горит что жаловаться начал да Женщинафани ,фу убогий ты ,ты главное трусы не забывай стирать после игр миколы
    Просто интересна логика выдачи банов
    Тебе как представителю ЛГБТ движения, явно какие то поблажки дают .
    Ссылка
    MaKs-7777_
    online
      MaKs-7777_, 16.06.2021 21:26
    0
    FunnyCat__, 16.06.2021 21:23
    Админы , вам в прикол наблюдать , как этот результат пагубного воздействий алкоголя , при зачатии детей , пишет здесь о чужих трусах ?
    Что так горит что жаловаться начал да Женщинафани ,фу убогий ты ,ты главное трусы не забывай стирать после игр миколы
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 21:23
    0
    Vlato0709, 16.06.2021 21:21
    И тебя, дурака, в придачу, бесплатно.
    А что так подгорела ржавая ?
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 21:23
    0
    MaKs-7777_, 16.06.2021 21:16
    А труссы после об..ераний в играх ,кто ему стирать будет , ЖеньщинаФани Барышевку свою на Неаполь не променяет
    Админы , вам в прикол наблюдать , как этот результат пагубного воздействий алкоголя , при зачатии детей , пишет здесь о чужих трусах ?
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 21:21
    0
    dd dent, 16.06.2021 21:13
    + а точно ли верно было делать покупки опосля евро, а не до и вовремя?! С игровой т зр все верно, а вот с $ то только вырастут значительно если кто засветится и это явно не наш на сегодня сценарий
    Видать Суркис надеется что кого-то втюхать на продать успеха на Евро
    И хотелось бы мне верить, что это для какого-то грандиозного трансфера ,а не за лям какую то креатуру шаблия
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 21:20
    0
    dd dent, 16.06.2021 21:12
    Будут конечно. Ты их натуру не изучил за столько десятилетий?
    Я одного не понимаю , почему румын молчит
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.06.2021 21:17
    0
    Тааак кальчо меркато.
    Уже интересно
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 16.06.2021 21:13
    0
    FunnyCat__, 16.06.2021 21:12
    На 20 сторгуются . + всегда можно бонусы прописать
    Интересно , и если продадут Суркис будет жаться на трансферы ?
    Или Дубинчаком закроют ?
    + а точно ли верно было делать покупки опосля евро, а не до и вовремя?! С игровой т зр все верно, а вот с $ то только вырастут значительно если кто засветится и это явно не наш на сегодня сценарий
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 16.06.2021 21:12
    0
    FunnyCat__, 16.06.2021 21:12
    На 20 сторгуются . + всегда можно бонусы прописать
    Интересно , и если продадут Суркис будет жаться на трансферы ?
    Или Дубинчаком закроют ?
    Будут конечно. Ты их натуру не изучил за столько десятилетий?
    Ссылка
    FunnyCat__
    online
      FunnyCat__, 16.06.2021 21:12
    0
    На 20 сторгуются . + всегда можно бонусы прописать
    Интересно , и если продадут Суркис будет жаться на трансферы ?
    Или Дубинчаком закроют ?
    Ссылка
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