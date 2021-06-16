Миколенко в Серии А: известны запросы Динамо и возможности Наполи

Руководство «Наполи», которое пребывает в поисках нового левого защитника для команды на следующий сезон, отказалось от идеи приглашения футболиста «Челси» Эмерсона Палмери из-за высоких запросов того по зарплате.

Боссы неаполитанцев предпочитают сфокусировать внимание на потенциальном трансфере левого фулбека «Динамо» и сборной Украины Виталия Миколенко, за которым скауты клуба следят уже более года.

В «Наполи» понимают, что вести переговоры с «Динамо» будет непросто. Ожидается, что киевляне запросят за Миколенко 25 миллионов евро, в то время как итальянский клуб не намерен отдавать более 15 миллионов.

Очевидно, что сторонам придется как следует поторговаться, но не исключено, что к соглашению все-таки удастся прийти за счет включения в сделку различных бонусов.

Контракт Виталия Миколенко с «Динамо» рассчитан до 2025 года. По оценкам Transfermarkt, футболист стоит на рынке 17 миллионов евро.