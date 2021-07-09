Александр ДЕНИСОВ: «Пенальти в ворота Дании подмочил репутацию Евро-2020»

Известный журналист – о скандальном выходе Англии в финал чемпионата Европы

  • 09.07.2021 01:37
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  • 1 комментарий
Александр ДЕНИСОВ: «Пенальти в ворота Дании подмочил репутацию Евро-2020»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу сборной Англии над национальной командой Дании (2:1) в матче 1/2 финала Евро-2020.

«Датчане начали Евро с драматической ноты, потеряли Эриксена, слетали в Баку, крупно обыграли Россию, прошли в плей-офф. И получили вот такой пенальти… Мне показалось, что одним из самых заряженных игроков сегодня был Каспер Шмейхель. Стартовый состав датчан был предсказуем.

Саутгейту предрекали непростой матч после Украины. Сегодня Англии пришлось потрудиться. В стартовом составе вышел Сака, который не играл в четвертьфинале. Англия до этого матча забила все свои голы из центральной зоны. Датчане делали ставку в этом матче на стандарты. Если Англия и должна была пропустить на этом Евро, то этот гол должен был быть таким шикарным. Гол Англии также шикарен. Опять из центральной зоны, опять не удержали… в течении 90-та минут Саутгейт сделал только одну замену. Вышел Грилиш. У датчан пошли замены от 60-той минуты. Вышли Поульсен, Норгард, Васс.

Не стоит забывать, что УЕФА реализовало систему ВАР после того, как Стерлинг споткнулся о траву в матче с Шахтером. Сегодня Стерлинг все поменял обратно. Даже имея ВАР, присутствует человеческий фактор. Этот пенальти подмочил репутацию турнира. Я думаю, что если б дошло до серии пенальти, Шмейхель бы выиграл эту серию. При всей этой истории со вторым голом, Англия прошла этот турнир очень ровно. Кроме того, что англичане играли дома, они не пустили в страну болельщиков датчан. Кейн круто проводит это Евро. Он решает и забивает. Он лидер Англии на этом Евро», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    HaloGen
    online
      HaloGen, 09.07.2021 01:49
    0
    Да не сильно то и подмочил ... он неоднозначный и сложный для принятия решения даже с VAR это да.
    в конце концов в финал дошли самые достойные: Италия и Англия, финал который ждало большинство
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 09.07.2021 01:49
    0
    Да не сильно то и подмочил ... он неоднозначный и сложный для принятия решения даже с VAR это да.
    в конце концов в финал дошли самые достойные: Италия и Англия, финал который ждало большинство
    Ссылка
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