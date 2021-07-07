Жан-Франсуа Ларьо: мог превзойти Платини, если бы не алкоголь и интриги

В 1980 году футбольный мир, казалось, был у ног 23-летнего Жана-Франсуа Ларьо, который был признан Футболистом года во Франции, а также стал по итогам сезона-1980/81 чемпионом страны с «Сент-Этьеном». Спустя год, в 1982-м, Ларьо был вызван в расположение национальной сборной Франции, с которой сыграл на чемпионате мира в Испании, причем до этого успел застолбить за собой место основного игрока команды, проведя 15 матчей и отличившись в них 5 забитыми мячами.

Молодой парень с длинными темными волосами был одним из тех красавцев, ради которых девушки ходили и ходят на футбол. Он был иконой стиля, к которому спустя годы успешно возвратился Давид Жинола. Но это не главное – в то время многие во Франции действительно полагали, что Ларьо способен сделать более успешную карьеру, чем другой лидер «Сент-Этьена» и «трехцветных» Мишель Платини – пожалуй, самый яркий и известный футболист французского происхождения (сформулируем так, чтобы уйти от споров вокруг Зидана) в истории.

На ЧМ-1982 Франция добралась до полуфинала, а в матче за третье место уступила Польше (2:3). Кто бы мог подумать, что на этом международная карьера Ларьо оборвется, а спустя год он окажется в канадском клубе «Монреаль Маник». Карьера полузащитника алжирского происхождения содержит в себе столько спорных эпизодов, что сложно выделить один решающий момент, за которым последовал спад. Но разобраться в произошедшем необходимо…

Ларьо выиграл два чемпионских титула с «Сент-Этьеном» в начале карьеры, после чего на правах аренды отбыл в «Бастию», чтобы вернуться в родную команду уже более сформированным и готовым для игры в основе исполнителем. В сезоне-1978/79 «Сент-Этьен» финишировал третьим в таблице чемпионата Франции, хотя выиграл бы его, если бы в то время за победу давали три, а не два очка. Но важно, что «зеленые» заложили фундамент для будущего триумфа.

Ларьо был тем базисом в команде, который позволял Мишелю Платини и Джонни Репу спокойно барражировать в районе штрафной соперника в поисках голевых возможностей. Это трио давало хороший голевой результат, и благодаря уверенной игре «Сент-Этьен» финишировал третьим и по итогам сезона-1979/80, а через год вновь завоевал чемпионство.

Однако именно тогда на горизонте начали появляться первые проблемы. В середине сезона-1981/82 всплыла история о скандальной связи Ларьо с супругой Мишеля Платини Кристель. Парочка старалась скрывать свои амурные похождения, но внутри команды атмосфера была напряженной, ведь Мишель узнал правду, и не мог простить человека, которого ранее считал другом и партнером. Руководство «Сент-Этьена» какое-то время умудрялось скрывать эту неприглядную ситуацию, чтобы все не разладилось окончательно, но Платини и Ларьо даже не здоровались друг с другом в повседневной жизни, хотя и были вынуждены взаимодействовать на поле, как раньше.

Сам Ларьо по прошествии лет так прокомментировал эту ситуацию, подробно изложенную в его автобиографии под названием «Я играл с огнем» (к слову, для Мишеля Платини эта тема по-прежнему является табу в разговорах с прессой).

«Это история Адама и Евы, изначальной ошибки. Но это была любовь с первого взгляда, настоящая история любви. Мы думали, что хорошо скрываемся, но, к сожалению, слухи очень быстро вынесли все наверх. С Мишелем я больше не общался. Мы даже не приветствовали друг друга. Но мы продолжали играть вместе. Когда у вас есть контракт, вы вынуждены закрыть свой рот. Мы были в середине сезона, приближался чемпионат мира… В январе 1982 года я пришел к тренеру сборной Мишелю Идальго, чтобы объяснить ситуацию. Предлагал ему, ради блага команды, прикрыть все вымышленной травмой, чтобы я не поехал на чемпионат мира. Он отказался».

«Но в стане «трехцветных» я оказался пятым колесом в телеге. Именно Платини решал, кто будет играть в сборной Франции, а кто – нет. Я знал это, но взял на себя ответственность и поехал на турнир. Осознаю, что подобные ситуации случались в других командах, когда женщина уходила к лучшему другу своего мужа. Такое происходит в жизни. В конце концов, она попрощалась со мной по телефону, и решила прекратить эту связь. Я должен был это принять».

«С Платини мы снова увидели друг друга только в 2001 году на пляже на Маврикии. Я бегал трусцой вдоль воды, а он как раз выходил после купания. Увидев меня, он просто обхватил голову руками, но мы не сказали друг другу ни слова», - рассказывал Ларьо.

Ларьо и Платини оказались в стартовом составе сборной Франции на первый матч ЧМ-1982 против Англии (1:3). Популярная легенда гласит, что Платини после того поединка поставил Идальго ультиматум: «Или он, или я». Другое предположение заключается в том, что Ларьо осознанно пожертвовал своей игрой на мундиале ради успеха команды. В любом случае, вскоре Жан-Франсуа уехал в Барселону на переговоры о трансфере, а когда вернулся, то провел на турнире еще лишь один матч за «трехцветных», хотя те добрались до полуфинала и сыграли в матче за третье место.

На фото: Жан-Франсуа Ларьо (второй слева в нижнем ряду) и Мишель Платини (четвертый слева в нижнем ряду) перед стартом сборной Франции на ЧМ-1982

Следующий эпизод, который негативно повлиял на карьеру Ларьо, выглядит куда более привычным для футбола. В трансфере Жана-Франсуа были заинтересованы «Барселона», «Реал» и «Тоттенхэм», но боссы «Сент-Этьена» сперва отказали испанцам, а затем не смогли согласовать сделку и со «шпорами». В результате Ларьо остался, а вскоре «зеленые» погрузились в кризис, так как в 1983 году были признаны виновными в выплате зарплат игрокам в «конвертах». Самого Жана-Франсуа оштрафовали за получение денег наличными, что вынудило Ларьо окончательно покинуть Францию.

На горизонте возник вариант с мадридским «Атлетико», который даже выплатил трансферную компенсацию «Сент-Этьену», но карьера в стане «матрасников» у Ларьо не заладилась с самого начала. Очень быстро Жан-Франсуа на тренировке получил тяжелую травму колена. Вопреки желанию боссов «Атлетико», Ларьо настоял на том, чтобы процесс лечения и восстановления футболист проходил не в Испании, а во Франции. Между игроком и руководством клуба возникла ссора, которая, очевидно, и поставила «крест» на дальнейшей карьере Жана-Франсуа в Мадриде.

Сам Ларьо, осознав бесперспективность дальнейшего пребывания в стане «Атлетико», согласовал контракт со швейцарским «Ксамаксом», но мадридцы успели за 150 тысяч долларов продать его в канадский «Монреаль Маник», где Жан-Франсуа провел порядка двух месяцев. За океаном, продолжающий бороться с последствиями серьезной травмы Ларьо, сыграл только 6 матчей из 15 возможных, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Примечательно, что и в Канаде Ларьо успел вляпаться в неприятную историю. Ее поведал экс-полузащитник «Ноттингем Форест» и сборной Англии Стив Ходж. Он утверждал, что в матче «лесников» с «Монреаль Маник», который носил товарищеский характер, Ларьо преднамеренно плюнул ему в лицо.

«Помню, что в конце сезона мы поехали в Канаду, чтоб провести спарринг против «Монреаль Маник», за который тогда играл бывший футболист сборной Франции Жан-Франсуа Ларьо. Он был единственным соперником за всю мою профессиональную карьеру, который плюнул мне в лицо. Я защищал угол ворот, когда увидел, что он закатил губы. Честно говоря, даже не понимал, что произойдет дальше, но Ларьо просто плюнул мне в лоб. Когда слюна потекла по моему носу, я был просто в шоке. Это был простой товарищеский матч, и в таком поведении не было необходимости, даже если он хотел меня спровоцировать. Помню, что забил дважды в тот день, но Ларьо навсегда врезался мне в память по тому матчу – его поведение было отвратительным», - рассказывал Ходж.

Ларьо уехал из Монреаля, имея на руках уже новый контракт с «Ксамаксом». Говорят, играть в Канаде француз не очень-то и хотел, потому как там ему пришлось выходить на синтетические поля, а это было риском еще больше повредить проблемное колено. Дальнейшая его карьера прошла без особых приключений. После Швейцарии он вернулся во Францию, поиграв за «Лион» в Лиге 2, «Страсбур», «Ниццу» и «Монпелье», прежде чем повесить бутсы на гвоздь в 1988 году.

Затем Ларьо занялся агентской деятельностью, где защищал интересы таких игроков, как Тьерри Анри, Патрик Виейра и Николя Анелька, но снова не избежал проблем с законом. Уголовный суд Марселя приговорил его к двум годам условно и штрафу в 200 тысяч евро, а также запретил действовать в статусе агента в течение пяти лет по итогам скандала с мошенническими трансферами игроков в «Марсель» в 2007 году.

Автобиография Ларьо, которая увидела свет в 2017 году, рассказывает читателям и другие неприглядные факты из жизни Жана-Франсуа: о приеме амфетаминов «только в случаях, когда нужно было быть на уровне с голландцами и немцами», азартных играх, сексе и алкоголе. Сам Ларьо признается, что «истерзал себя алкоголем и наркотиками».

Но все это – выбор самого Ларьо, и только ему отвечать за свои поступки. Хотя, кажется, что судьба уже как следует наказала Жана-Франсуа. Возможно даже, не только его… Интересно, как сложилась бы судьба сборной Франции в полуфинальном противостоянии с немцами на ЧМ-1982, если бы Идальго мог выпустить Ларьо на поле? Тогда поединок завершился со счетом 1:1, а в дополнительные полчаса «трехцветные» вели в два мяча, но дали Германии отыграться (3:3) и перевести выяснение отношений в серию пенальти. Там уже немцы взяли свое, прошли в финал, где проиграли Италии.

Впрочем, история не знает сослагательного наклонения. Именно поэтому все в мире знают, кто такой Мишель Платини, и практически никто, кроме французских болельщиков со стажем, не вспоминает о Жане-Франсуа Ларьо, который сам буквально разрушил свою карьеру алкоголем, наркотиками и постельными интрижками…