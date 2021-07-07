ГЕЛЬЗИН: «У нас опускаются руки. Олимпик не хотят видеть в чемпионате»

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал о ситуации в донецком клубе:

– На сколько соответствует действительности информация о том, что «Олимпик» прекратит существование?

– У клуба все нормально. У нас нет никаких финансовых проблем, никаких задолженностей. У нас нет эмоций идти дальше в таком футболе. Одна пустота и разочарование. Поэтому, почувствовать себя ненужным и уйти – не значит проиграть. Оставаться в таких условиях, с таким отношением и было бы поражением. Нас не хотят видеть в чемпионате. Не будем себя заставлять оставаться.

– Значит, клуб не будет участником следующего сезона УПЛ?

– Мы думаем об этом уже много месяцев. После всего этого у нас просто опускаются руки. Мы инвестировали в футбол 22 года, начиная с донецкого «Металлурга». Я был там вице-президентом. Потом создал «Олимпик». Мы построили школу с большим количеством полей – с этого начинали. С таким подходом наших футбольных функционеров у меня опускаются руки. Если они не хотят видеть инвесторов в футболе – у меня есть куда тратить деньги. Пускай ищут других. Я не ставлю точку, обязательно вернусь в футбол, пройдет время.

Решение будет принято сегодня или, максимум, завтра. Оно продиктовано тем, что мы не хочем быть в таком футболе, который ведут наши футбольные функционеры. Не из-за финансовых проблем.

– Была информация о том, что у клуба на контракте остались только семь футболистов. Это правда?

– Мы отпускаем ребят, чтобы не ждали, могли спокойно трудоустроиться. Со всеми разошлись, полностью выплатили зарплаты.

– Вы будете подавать апелляцию?

– Пока еще не можем ее подать, так как до сих пор у нас нет полного текста решения. Обещали до конца прошлого месяца, а сегодня уже шестое число. Конечно, в правовом поле будем дальше бороться. За все годы, как и другие клубы из зоны АТО, мы не получили никакой помощи от Ассоциации футбола Украины. Нас не позвали, не поговорили, не предложили стадион. Ничего.

Дома мы потеряли очень классную академию. Полностью крытый, с освещением стадион, поставили там современное табло с повторами – не успели сыграть там ни одного матча. Там была и гостиница, и восстановительный центр. Заложили коммуникации под манеж по размеру футбольного поля. Еще несколько полей хотел построить. У нас всего было пять полей стандартного размера, три – уменьшенного. Такие условия в Украине еще нужно поискать. Мы тогда планировали быть академией, но так получилось, что стали выигрывать и пошли дальше.

Люди, которые зарабатывают на футболе, и те, кто в него инвестируют, – мыслят по-разному. Мы, президенты, инвестируем в футбол. У футбольных функционеров потребительское отношение к футболу. Им наплевать – мы им не угодны. «Олимпик» семь лет вне дома, а нам еще палки в колеса вставляют. Оставаться в такой ситуации, как сейчас, мы не можем. Не хочется инвестировать в такой футбол, как сегодня. Это беда. У меня нет политических амбиций, я не состою в партиях. Я инвестирую из-за любви к футболу, но сегодня просто опустились руки.