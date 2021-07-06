Владислав ГЕЛЬЗИН: «Решение о будущем Олимпика будет принято в среду»

Президент донецкого клуба продолжает кормить «завтраками»

  • 06.07.2021 11:15
  • 466 просмотров
  • 2 комментария
Владислав ГЕЛЬЗИН: «Решение о будущем Олимпика будет принято в среду»
© ФК Олимпик Донецк. Владислав Гельзин

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин прокомментировал слухи о том, что донецкая команда может прекратить существование и не примет участие в следующем чемпионате УПЛ.

«На данный момент никаких таких решений нет. В среду мы сможем дать официальную информацию», - сказал Гельзин.

По имеющимся данным, решение о дальнейшей судьбе донецкой команды Владислав Гельзин озвучит после личной встречи с президентом УАФ Андреем Павелко, встреча с которым может состояться в первой половине дня 7 июля.

Напомним, что «Олимпик» выступает в УПЛ с 2014 года. В минувшем сезоне донецкая команда заняла предпоследнее 13-е место.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 06.07.2021 11:28
    0
    Этот клуб болтался как что-то где-то. Ушли бы уже?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 06.07.2021 11:23
    0
    как чемодан без ручки....
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 06.07.2021 11:28
    0
    Этот клуб болтался как что-то где-то. Ушли бы уже?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 06.07.2021 11:23
    0
    как чемодан без ручки....
    Ссылка
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