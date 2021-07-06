Владислав ГЕЛЬЗИН: «Решение о будущем Олимпика будет принято в среду»

Президент «Олимпика» Владислав Гельзин прокомментировал слухи о том, что донецкая команда может прекратить существование и не примет участие в следующем чемпионате УПЛ.
«На данный момент никаких таких решений нет. В среду мы сможем дать официальную информацию», - сказал Гельзин.
По имеющимся данным, решение о дальнейшей судьбе донецкой команды Владислав Гельзин озвучит после личной встречи с президентом УАФ Андреем Павелко, встреча с которым может состояться в первой половине дня 7 июля.
Напомним, что «Олимпик» выступает в УПЛ с 2014 года. В минувшем сезоне донецкая команда заняла предпоследнее 13-е место.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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