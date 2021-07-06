Ди Лоренцо продлит контракт с Наполи

«Наполи» договорился о продлении контракта с защитником Джованни Ди Лоренцо.
Соглашение между итальянским клубом и 27-летним футболистом, выступающим на правом фланге обороны, будет пролонгировано на 1 сезон с лета 2025 года до лета 2026 года.
Сейчас защитник сосредоточен на сборной Италии, которой 6 июля предстоит сыграть с Испанией в полуфинале чемпионата Европы.
Ранее сообщалось, что форму «Наполи» будет изготавливать Джорджио Армани.
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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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