Ди Лоренцо продлит контракт с Наполи

«Наполи» договорился о продлении контракта с защитником Джованни Ди Лоренцо.

Соглашение между итальянским клубом и 27-летним футболистом, выступающим на правом фланге обороны, будет пролонгировано на 1 сезон с лета 2025 года до лета 2026 года.

Сейчас защитник сосредоточен на сборной Италии, которой 6 июля предстоит сыграть с Испанией в полуфинале чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что форму «Наполи» будет изготавливать Джорджио Армани.