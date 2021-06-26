Форму Наполи будет изготавливать Джорджио Армани

«Наполи» принял решение отказаться со следующего сезона от технического партнера.
Как сообщает Corriere dello Sport, клуб намерен развивать собственный бренд спортивной одежды, а дизайнером станет известный модельер Джоржио Армани.
«Наполи» решил отказаться от сотрудничества с компанией Kappa, которая была поставщиком экипировки для неаполитанцев с 2015 года.
Ранее сообщалось, что «Наполи» хочет подписать Николая Матвиенко.
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Источник — Corriere dello Sport
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