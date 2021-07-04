Виктор ЛЕОНЕНКО: «Обидно, что англичане пешком обыграли нас»

Известный в прошлом футболист Виктор Леоненко прокомментировал поражение сборной Украины от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

«Не хочется говорить, что англичане сильнее. Обидно, что пешком обыграли нас. Дело в том, что мы опять ничего не смогли создать. Можно проигрывать и 0:5, 0:7, но моменты надо создавать. А у нас это проблема. А когда у тебя нету моментов, в любом клубе момента это серьезная проблема. Обидно не то, что они сильнее, а то что обыграли пешком.

Оборона Англии классная, это понятно. А мы атаковали, что ли?», - сказал Леоненко.