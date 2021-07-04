Виктор ЛЕОНЕНКО: «Обидно, что англичане пешком обыграли нас»

Эксперт высказался о разгромном поражении

  • 04.07.2021 11:50
  • 1190 просмотров
  • 3 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Обидно, что англичане пешком обыграли нас»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом футболист Виктор Леоненко прокомментировал поражение сборной Украины от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

«Не хочется говорить, что англичане сильнее. Обидно, что пешком обыграли нас. Дело в том, что мы опять ничего не смогли создать. Можно проигрывать и 0:5, 0:7, но моменты надо создавать. А у нас это проблема. А когда у тебя нету моментов, в любом клубе момента это серьезная проблема. Обидно не то, что они сильнее, а то что обыграли пешком.

Оборона Англии классная, это понятно. А мы атаковали, что ли?», - сказал Леоненко.

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Источник — Великий футбол

(14 голосов)

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Комментарии
    Игорь Петренко
      Игорь Петренко, 04.07.2021 12:10
    0
    Все правильно сказал, обороняться 90 минут это глупо, научитесь играть в атакующий футбол, ну вы даже обороняться не умеете матч с Англией это показал, впереди ноль , а сзади 4 мяча пропустили, выводы напрашиваются сами, атака ,и защита ,у нас никакая.
    Ссылка
    Георгий Иванов
    online
      Георгий Иванов, 04.07.2021 12:07
    0
    Обіграли не пешком, а головой - в прямом и переносном смыслах!
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 04.07.2021 12:00
    +1
    Алкаш опять матч чтоли не смотрел?
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 04.07.2021 12:00
    +1
    Алкаш опять матч чтоли не смотрел?
    Ссылка
    Игорь Петренко
      Игорь Петренко, 04.07.2021 12:10
    0
    Все правильно сказал, обороняться 90 минут это глупо, научитесь играть в атакующий футбол, ну вы даже обороняться не умеете матч с Англией это показал, впереди ноль , а сзади 4 мяча пропустили, выводы напрашиваются сами, атака ,и защита ,у нас никакая.
    Ссылка
    Георгий Иванов
    online
      Георгий Иванов, 04.07.2021 12:07
    0
    Обіграли не пешком, а головой - в прямом и переносном смыслах!
    Ссылка
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