Федерер поблагодарил сборную Швейцарии за матч с Испанией

Легендарный теннисист Роджер Федерер, который сейчас выступает на Уимблдоне-2021, поблагодарил сборную Швейцарии за матч четвертьфинала Евро-2020 против Испании (1:1 и поражение в серии пенальти):

«Спасибо Зоммеру за удивительный матч. И всем ребятам за усилия! Скорей бы уже начался чемпионат мира. Стоит признать, что Испания хорошо играла и была лучше. Удачи им!».

Ранее Федерер уже поздравлял Швейцарию с победой над Францией.