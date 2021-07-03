Федерер поблагодарил сборную Швейцарии за матч с Испанией

Швейцарцы не сумели пройти в полуфинал

  • 03.07.2021 14:36
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Федерер поблагодарил сборную Швейцарии за матч с Испанией
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роджер Федерер

Легендарный теннисист Роджер Федерер, который сейчас выступает на Уимблдоне-2021, поблагодарил сборную Швейцарии за матч четвертьфинала Евро-2020 против Испании (1:1 и поражение в серии пенальти):

«Спасибо Зоммеру за удивительный матч. И всем ребятам за усилия! Скорей бы уже начался чемпионат мира.  Стоит признать, что Испания хорошо играла и была лучше. Удачи им!».

Ранее Федерер уже поздравлял Швейцарию с победой над Францией.

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Источник — Twitter

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