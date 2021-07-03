Федерер поблагодарил сборную Швейцарии за матч с Испанией

Легендарный теннисист Роджер Федерер, который сейчас выступает на Уимблдоне-2021, поблагодарил сборную Швейцарии за матч четвертьфинала Евро-2020 против Испании (1:1 и поражение в серии пенальти):
«Спасибо Зоммеру за удивительный матч. И всем ребятам за усилия! Скорей бы уже начался чемпионат мира. Стоит признать, что Испания хорошо играла и была лучше. Удачи им!».
Ранее Федерер уже поздравлял Швейцарию с победой над Францией.
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Источник — Twitter
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