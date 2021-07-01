Уимблдон. Федерер вышел в третий раунд и установил рекорд

Сегодня Роджер Федерер во втором раунде Уимблдона-2021 в трех сетах обыграл опытного француза Ришара Гаске – 7:6 (1), 6:1, 6:3. Матч продолжался 1 час и 54 минуты.

Таким образом, Федерер вышел в третий раунд Уимблдона в 18-й раз за карьеру, что является рекордом турниров Большого шлема в Открытой эре.

За последние 18 участий в Уимблдоне Федерер проходил в третий раунд 17 раз. Прервать эту серию швейцарца в 2013 году удалось украинцу Сергею Стаховскому, который во втором раунде обыграл Роджера 6:7 (5), 7:6 (5), 7:5, 7:6 (5).