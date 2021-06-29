Сборная Швейцарии обыграла Францию в матче 1/8 финала Евро-2020. Швейцарцы уступали со счетом 1:3, но сравняли счет, а затем одержали победу в серии послематчевых пенальти - 5:4.

После этого матча футболистов поздравил один из лучших теннисистов мира, швейцарец Роджер Федерер.

«Отличный мегабой. С сердцем! А теперь четвертьфинал», - написал Федерер в Twitter.

В четвертьфинале сборная Швейцарии 2 июля сыграет с командой Испании.