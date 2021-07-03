Сборная Украины продолжает подготовку к матчу 1/4 финала Евро-2020 с Англией.
2 июля главный тренер Андрей Шевченко и игрок Александр Зинченко пообщались с аккредитованными СМИ во время пресс-конференции. А затем команда провела предматчевую тренировку на «Стадио Олимпико» в Риме.
Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия пройдет 3 июля в 22:00 в Риме, столице Италии.
ВИДЕО. Предматчевая тренировка сборной Украины в Риме
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.