ФОТО. Сборная Украины прогулялась по Риму перед матчем с Англией

Сборная Украины провела экскурсию по Риму. Украинский футболисты прогулялись возле Колизея и на площади Венеции.
До обеда тренерский штаб провел теоретическое занятие, а ближе к вечеру команда выехала на «Стадио Олимпико».
В пятницу к общей группе национальной команды присоединился Александр Зубков, который провел полноценную тренировку с партнерами по команде.
По итогам тренировки и уровня функциональной готовности игроков главный тренер Андрей Шевченко определится со стартовым составом на четвертьфинал.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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