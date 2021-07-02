ФОТО. Сборная Украины прогулялась по Риму перед матчем с Англией

Сборная Украины провела экскурсию по Риму. Украинский футболисты прогулялись возле Колизея и на площади Венеции.



До обеда тренерский штаб провел теоретическое занятие, а ближе к вечеру команда выехала на «Стадио Олимпико».



В пятницу к общей группе национальной команды присоединился Александр Зубков, который провел полноценную тренировку с партнерами по команде.



По итогам тренировки и уровня функциональной готовности игроков главный тренер Андрей Шевченко определится со стартовым составом на четвертьфинал.