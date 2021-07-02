Сыграет ли с Англией? Зубков вернулся в общую группу сборной Украины

Александр провел полноценную тренировку с партнерами по команде

  • 02.07.2021 22:18
  • 1397 просмотров
  • 4 комментария
Сыграет ли с Англией? Зубков вернулся в общую группу сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Вингер «Ференцвароша» и сборной Украины Александр Зубков в пятницу присоединился к общей группе национальной команды, проведя полноценную тренировку с партнерами по команде.
 
Отметим, что Александр травмировал икроножную мышцу в первом матче Евро-2020 против Нидерландов (2:3), после чего находился в лазарете.
 
Ранее Андрей Шевченко заявил, что Зубков не готовится к матчу с Англией, который состоится третьего июля в Риме.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(7 голосов)

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Комментарии
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 02.07.2021 23:01
    +1
    New Zealander, 02.07.2021 22:41
    Шева же сказал, что Зубков не готовиться к матчу с Англией. Зачем журналисты придумывают свой сценарий?
    Ну може ще всю стратегію на матч розкаже.
    Якщо б Зубков готувався до матчу, я теж би не сказав цього.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 02.07.2021 22:41
    0
    Шева же сказал, что Зубков не готовиться к матчу с Англией. Зачем журналисты придумывают свой сценарий?
    Ссылка
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 02.07.2021 22:33
    +1
    Побачим. Можливо Шева приберіг його, як козир.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 02.07.2021 22:26
    +3
    Довбика в атаку з Яремчуком.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 02.07.2021 22:26
    +3
    Довбика в атаку з Яремчуком.
    Ссылка
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 02.07.2021 23:01
    +1
    New Zealander, 02.07.2021 22:41
    Шева же сказал, что Зубков не готовиться к матчу с Англией. Зачем журналисты придумывают свой сценарий?
    Ну може ще всю стратегію на матч розкаже.
    Якщо б Зубков готувався до матчу, я теж би не сказав цього.
    Ссылка
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 02.07.2021 22:33
    +1
    Побачим. Можливо Шева приберіг його, як козир.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 02.07.2021 22:41
    0
    Шева же сказал, что Зубков не готовиться к матчу с Англией. Зачем журналисты придумывают свой сценарий?
    Ссылка
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