Сыграет ли с Англией? Зубков вернулся в общую группу сборной Украины

Вингер «Ференцвароша» и сборной Украины Александр Зубков в пятницу присоединился к общей группе национальной команды, проведя полноценную тренировку с партнерами по команде.
Отметим, что Александр травмировал икроножную мышцу в первом матче Евро-2020 против Нидерландов (2:3), после чего находился в лазарете.
Ранее Андрей Шевченко заявил, что Зубков не готовится к матчу с Англией, который состоится третьего июля в Риме.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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Якщо б Зубков готувався до матчу, я теж би не сказав цього.
Якщо б Зубков готувався до матчу, я теж би не сказав цього.
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