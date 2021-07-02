Сыграет ли с Англией? Зубков вернулся в общую группу сборной Украины

Вингер «Ференцвароша» и сборной Украины Александр Зубков в пятницу присоединился к общей группе национальной команды, проведя полноценную тренировку с партнерами по команде.



Отметим, что Александр травмировал икроножную мышцу в первом матче Евро-2020 против Нидерландов (2:3), после чего находился в лазарете.



Ранее Андрей Шевченко заявил, что Зубков не готовится к матчу с Англией, который состоится третьего июля в Риме.