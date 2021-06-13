Замена на первых минутах. Зубков получил травму, на поле вышел Марлос

13 июня в первом туре Евро-2020 играют сборные Нидерландов и Украины.
Андрей Шевченко провел вынужденную замену на первых минутах. Александр Зубков получил травму, и на поле на 13-й минуте вышел Марлос.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Матч Евро-2020 проходит в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», игра началась в 22:00 по киевскому времени.
Нидерланды – Украина. Евро-2020. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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