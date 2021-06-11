13 июня в первом туре чемпионат Европы по футболу сойдутся сборные Нидерландов и Украины.

Матч-открытие Евро-2020 пройдет в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Нидерланды – Украина. Евро-2020. Смотреть онлайн. LIVE трансляция