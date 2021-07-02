Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я сразу сказал Беседину, что это его победа»

Опорный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поддержал украинского форварда Артема Беседина, который получил тяжелую травму в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1).

«Если честно, давно не испытывал таких крутых эмоциях. Я настолько радовался после победы, еще на последних секундах матча мы победили, с травмой Артема Беседина. Для нашей команды и страны это классный шанс вперед и дает надежду, что мы можем продолжать дальше.

Когда мы зашли в раздевалку, Артем сидел расстроенный. Я к нему подошел и сказал, что это твоя победа. Ценой своей травмы он заработал на себе удаление и мы все оставшееся время доминировали. Было у Артема Довбика два момента, в первом не получилось немножко, а во втором после отличной фланговой передачи Саши Зинченко забил. То, в какой он стык пошел, получил тяжелую травму, вылилось в то, что команда сейчас в Риме и в 1/4 финала чемпионата Европы. Для меня это его победа и мы всей командой сразу ему об этом сказали», - сказал Степаненко.

Напомним, что Беседин выбыл из игры на полгода.

Ранее сообщалось, что врачи запретили Беседину лететь на матч Украина – Англия.