Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я сразу сказал Беседину, что это его победа»

Хавбек сборной Украины поддержал своего соотечественника, который получил жесткую травму

  • 02.07.2021 10:14
  • 1713 просмотров
  • 3 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я сразу сказал Беседину, что это его победа»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Опорный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поддержал украинского форварда Артема Беседина, который получил тяжелую травму в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1).

«Если честно, давно не испытывал таких крутых эмоциях. Я настолько радовался после победы, еще на последних секундах матча мы победили, с травмой Артема Беседина. Для нашей команды и страны это классный шанс вперед и дает надежду, что мы можем продолжать дальше.

Когда мы зашли в раздевалку, Артем сидел расстроенный. Я к нему подошел и сказал, что это твоя победа. Ценой своей травмы он заработал на себе удаление и мы все оставшееся время доминировали. Было у Артема Довбика два момента, в первом не получилось немножко, а во втором после отличной фланговой передачи Саши Зинченко забил. То, в какой он стык пошел, получил тяжелую травму, вылилось в то, что команда сейчас в Риме и в 1/4 финала чемпионата Европы. Для меня это его победа и мы всей командой сразу ему об этом сказали», - сказал Степаненко.

Напомним, что Беседин выбыл из игры на полгода.

Ранее сообщалось, что врачи запретили Беседину лететь на матч Украина – Англия.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 02.07.2021 11:35
    0
    Все идеально! Пока...), 02.07.2021 11:16
    Правильно отразил суть событий. "Ценой своей травмы он заработал на себе удаление и мы все оставшееся время доминировали."
    как бы это не жестоко звучало.. но все же мы это понимаем
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 02.07.2021 11:16
    0
    Правильно отразил суть событий. "Ценой своей травмы он заработал на себе удаление и мы все оставшееся время доминировали."
    Ссылка
    SPb
    online
      SPb, 02.07.2021 11:12
    0
    Теперь парни вы обязаны играть на одного больше,за Артема!Он боец и трудяга,скорейшего ему выздоровления! Верим,надеемся и ждем сборную в 1/2! Всем МИРА и добра!
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 02.07.2021 11:35
    0
    Все идеально! Пока...), 02.07.2021 11:16
    Правильно отразил суть событий. "Ценой своей травмы он заработал на себе удаление и мы все оставшееся время доминировали."
    как бы это не жестоко звучало.. но все же мы это понимаем
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 02.07.2021 11:16
    0
    Правильно отразил суть событий. "Ценой своей травмы он заработал на себе удаление и мы все оставшееся время доминировали."
    Ссылка
    SPb
    online
      SPb, 02.07.2021 11:12
    0
    Теперь парни вы обязаны играть на одного больше,за Артема!Он боец и трудяга,скорейшего ему выздоровления! Верим,надеемся и ждем сборную в 1/2! Всем МИРА и добра!
    Ссылка
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