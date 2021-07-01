Марта Костюк – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого июля украинская теннисистка Марта Костюк (№70 WTA) проведет еще один матч в основной сетке Уимблдона.



В матче второго круга 19-летняя украинка сразится против Анастасии Севастовой из Латвии (№56 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №4 после парного матча у женщин. Ориентировочное время начала – 14:30 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия Костюк Севастова 1-й круг Бертенс (6-3 6-4) №21 WTA Дияс (6-4 6-1) №101 WTA

Ранее девушки играли три раза, украинка выиграла один матч.



В третьем круге победительница встречи сразится против Андреа Петкович из Германии (№130 WTA) или Барборы Крейчиковой из Чехии (№17 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ