Марта Костюк – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого июля украинская теннисистка Марта Костюк (№70 WTA) проведет еще один матч в основной сетке Уимблдона.
В матче второго круга 19-летняя украинка сразится против Анастасии Севастовой из Латвии (№56 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №4 после парного матча у женщин. Ориентировочное время начала – 14:30 по Киеву.
Путь на турнире
Ранее девушки играли три раза, украинка выиграла один матч.
В третьем круге победительница встречи сразится против Андреа Петкович из Германии (№130 WTA) или Барборы Крейчиковой из Чехии (№17 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.