Марта Костюк – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга Уимблдона

  • 01.07.2021 10:25
  • 522 просмотра
  • 1 комментарий
Марта Костюк – Анастасия Севастова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первого июля украинская теннисистка Марта Костюк (№70 WTA) проведет еще один матч в основной сетке Уимблдона.
 
В матче второго круга 19-летняя украинка сразится против Анастасии Севастовой из Латвии (№56 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №4 после парного матча у женщин. Ориентировочное время начала – 14:30 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия  Костюк   Севастова
1-й круг   Бертенс (6-3 6-4) №21 WTA   Дияс (6-4 6-1) №101 WTA

Ранее девушки играли три раза, украинка выиграла один матч.
 
В третьем круге победительница встречи сразится против Андреа Петкович из Германии (№130 WTA) или Барборы Крейчиковой из Чехии (№17 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 01.07.2021 10:35
    +1
    Марта привет, взял Насте на вечер билеты на самолёт, не затягивай нужно ещё чемоданы успеть собрать
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 01.07.2021 10:35
    +1
    Марта привет, взял Насте на вечер билеты на самолёт, не затягивай нужно ещё чемоданы успеть собрать
    Ссылка
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