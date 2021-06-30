Стала известна следующая соперница Марты Костюк на Уимблдоне

Украинка получит возможность взять реванш за недавнее поражение

  • 30.06.2021 17:02
  • 2788 просмотров
  • 2 комментария
Стала известна следующая соперница Марты Костюк на Уимблдоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Севастова

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова ​​(№56 WTA) в первом круге Уимблдона обыграла Зарину Дияс из Казахстана (№101 WTA) и стала следующей соперницей украинка Марты Костюк (№70 WTA).
 
Отметим, что девушки уже встречались в рамках текущего травяного сезона. На соревнованиях в Истборне Севастова победила в трех сетах.
 
Уимблдон. Первый круг
Анастасия Севастова (Латвия) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:4, 6:1

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Elis
    online
      Elis, 30.06.2021 17:25
    +5
    Якщо Марта добре подаватиме і гратиме потужно, є шанс взяти матч в 2-х сетах. Якщо ж Настя знов втягне її в своє болото, то шансів на перемогу буде небагато. Неодмінно треба нав'язувати Насті свою потужну атакуючу гру, проти цього в неї козирів небагато.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 30.06.2021 17:07
    +4
    Никто и не сомневался, надо очень грамотно подойти к этой и не повторять ошибок, Марта нужна атака и давление, никакие кошки мышки с ней
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 30.06.2021 17:25
    +5
    Якщо Марта добре подаватиме і гратиме потужно, є шанс взяти матч в 2-х сетах. Якщо ж Настя знов втягне її в своє болото, то шансів на перемогу буде небагато. Неодмінно треба нав'язувати Насті свою потужну атакуючу гру, проти цього в неї козирів небагато.
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 30.06.2021 17:07
    +4
    Никто и не сомневался, надо очень грамотно подойти к этой и не повторять ошибок, Марта нужна атака и давление, никакие кошки мышки с ней
    Ссылка
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