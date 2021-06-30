Стала известна следующая соперница Марты Костюк на Уимблдоне

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова (№56 WTA) в первом круге Уимблдона обыграла Зарину Дияс из Казахстана (№101 WTA) и стала следующей соперницей украинка Марты Костюк (№70 WTA).
Отметим, что девушки уже встречались в рамках текущего травяного сезона. На соревнованиях в Истборне Севастова победила в трех сетах.
Уимблдон. Первый круг
Анастасия Севастова (Латвия) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:4, 6:1
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Источник — Sport.ua
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