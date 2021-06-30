Козлова покидает Уимблдон, проиграв экс-первой ракетке мира

Украинка не сумела ничего противопоставить Виктории Азаренко из Беларуси

  • 30.06.2021 19:10
  • 945 просмотров
  • 1 комментарий
Козлова покидает Уимблдон, проиграв экс-первой ракетке мира
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№157 WTA) завершила борьбу в основной сетке Уимблдона.
 
В матче первого круга украинка проиграла 12-й сеяной Виктории Азаренко из Беларуси (№14 WTA). 
 
Уимблдон. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 1:6, 3:6
 
В следующем круге Азаренко сразится против Сораны Кырсти из Румынии (№45 WTA).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Alehandro
      Alehandro, 30.06.2021 19:11
    +3
    Эх... под конец вроде проснулась. но, оказалось, что уже поздно
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 30.06.2021 19:11
    +3
    Эх... под конец вроде проснулась. но, оказалось, что уже поздно
    Ссылка
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