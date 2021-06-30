Козлова покидает Уимблдон, проиграв экс-первой ракетке мира

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№157 WTA) завершила борьбу в основной сетке Уимблдона.
В матче первого круга украинка проиграла 12-й сеяной Виктории Азаренко из Беларуси (№14 WTA).
Уимблдон. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 1:6, 3:6
В следующем круге Азаренко сразится против Сораны Кырсти из Румынии (№45 WTA).
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Источник — Sport.ua
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