ФОТО. Украина – Швеция. Как команда Шевченко вырвала победу в Глазго

Украинцы вышли в четвертьфинал, где сыграют против Англии 3 июля в Риме

  • 30.06.2021 06:35
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ФОТО. Украина – Швеция. Как команда Шевченко вырвала победу в Глазго
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме) и вышла в четвертьфинал, где сыграет против Англии 3 июля в Риме. 

Защитник сборной Украины Александр Зинченко стал лучшим игроком поединка и получил награды «Лев матча» от УАФ и «Звезда матча» от УЕФА. Зинченко забил гол в первом тайме, а потом отдал голевую передачу Артему Довбику на 120-й минуте игры.

ФОТО. Украина – Швеция. Как команда Шевченко вырвала победу в Глазго

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Источник — Sport.ua

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