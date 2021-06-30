29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме) и вышла в четвертьфинал, где сыграет против Англии 3 июля в Риме.

Защитник сборной Украины Александр Зинченко стал лучшим игроком поединка и получил награды «Лев матча» от УАФ и «Звезда матча» от УЕФА. Зинченко забил гол в первом тайме, а потом отдал голевую передачу Артему Довбику на 120-й минуте игры.

ФОТО. Украина – Швеция. Как команда Шевченко вырвала победу в Глазго