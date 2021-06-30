Он сделал игру. Назван главный Лев матча Украины против Швеции

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме).
Защитник сборной Украины Александр Зинченко получил награду «Лев матча» от УАФ.
Зинченко забил гол в первом тайме, а потом отдал голевую передачу Артему Довбику на 120-й минуте игры.
ГОЛ! 0:1. Александр Зинченко, 27 мин.
ГОЛ! 1:2. Артем Довбик, 120 мин (ассист – Зинченко)
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Источник — Sport.ua
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