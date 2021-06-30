Он сделал игру. Назван главный Лев матча Украины против Швеции

Александр Зинченко вел вперед настоящую дружную команду львов

  • 30.06.2021 03:39
  • 726 просмотров
  • 2 комментария
Он сделал игру. Назван главный Лев матча Украины против Швеции
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме). 

Защитник сборной Украины Александр Зинченко получил награду «Лев матча» от УАФ.

Зинченко забил гол в первом тайме, а потом отдал голевую передачу Артему Довбику на 120-й минуте игры.

ГОЛ! 0:1. Александр Зинченко, 27 мин.

ГОЛ! 1:2. Артем Довбик, 120 мин (ассист  Зинченко)

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Дмитрий Чёрный
    online
      Дмитрий Чёрный, 30.06.2021 04:22
    0
    Ну и Беседин, по факту ногу отдал для победы.
    Ссылка
    Canadian_stallion
    online
      Canadian_stallion, 30.06.2021 03:49
    0
    Надеюсь, от финала лиги чемпионов отошёл!
    Ссылка
    Дмитрий Чёрный
    online
      Дмитрий Чёрный, 30.06.2021 04:22
    0
    Ну и Беседин, по факту ногу отдал для победы.
    Ссылка
    Canadian_stallion
    online
      Canadian_stallion, 30.06.2021 03:49
    0
    Надеюсь, от финала лиги чемпионов отошёл!
    Ссылка
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