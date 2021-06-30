Настоящий лев! WhoScored поставил оценку 9.0 Зинченко, у которого гол+пас

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме).

Защитник сборной Украины Александр Зинченко за отличную игру получил феноменальную оценку 9.0 от веб-портала WhoScored! Игра Ярмоленко и Забарного оценена в 7.1.

Александр также получил награды «Лев матча» от УАФ и «Звезда матча» от УЕФА. Зинченко забил гол в первом тайме, а потом отдал голевую передачу Артему Довбику на 120-й минуте игры.

ФОТО. Оценки WhoScored за матч Швеция – Украина – 1:2.