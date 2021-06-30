Настоящий лев! WhoScored поставил оценку 9.0 Зинченко, у которого гол+пас

Зинченко также получил награды Лев матча от УАФ и Звезда матча от УЕФА

  • 30.06.2021 04:35
  • 2117 просмотров
  • 1 комментарий
Настоящий лев! WhoScored поставил оценку 9.0 Зинченко, у которого гол+пас
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме). 

Защитник сборной Украины Александр Зинченко за отличную игру получил феноменальную оценку 9.0 от веб-портала WhoScored! Игра Ярмоленко и Забарного оценена в 7.1.

Александр также получил награды «Лев матча» от УАФ и «Звезда матча» от УЕФА. Зинченко забил гол в первом тайме, а потом отдал голевую передачу Артему Довбику на 120-й минуте игры.

ФОТО. Оценки WhoScored за матч Швеция – Украина – 1:2.

 

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Источник — WhoScored.com

(9 голосов)

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Комментарии
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 30.06.2021 04:46
    0
    Красавчег
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 30.06.2021 04:46
    0
    Красавчег
    Ссылка
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