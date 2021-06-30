Настоящий лев! WhoScored поставил оценку 9.0 Зинченко, у которого гол+пас

29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 Украина переиграла Швецию (2:1 в овертайме).
Защитник сборной Украины Александр Зинченко за отличную игру получил феноменальную оценку 9.0 от веб-портала WhoScored! Игра Ярмоленко и Забарного оценена в 7.1.
Александр также получил награды «Лев матча» от УАФ и «Звезда матча» от УЕФА. Зинченко забил гол в первом тайме, а потом отдал голевую передачу Артему Довбику на 120-й минуте игры.
ФОТО. Оценки WhoScored за матч Швеция – Украина – 1:2.
Источник — WhoScored.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.